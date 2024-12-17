«Λύκο με ένδυμα προβάτου» αποκάλεσε τον Αμπού Μοχάμαντ αλ Γκολάνι, η Ισραηλινή υφυπουργός Εξωτερικών Σαρέν Χάσκελ, λόγω του τζιχαντιστικού παρελθόντος του νέου ισχυρού άνδρα της Συρίας.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ιερουσαλήμ, η Χάσκελ έδειξε πολλές φωτογραφίες του ηγέτη της ριζοσπαστικής σουνιτικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (HTS), από τις ημέρες του ως μέλος τζιχαντιστικών οργανώσεων.

«Είναι σημαντικό να μην υποκύψουμε στον πειρασμό να "ξεπλύνουμε" τζιχαντιστικές οργανώσεις στη Συρία. Γνωρίζουμε ποιά είναι και η πραγματική τους φύση, ακόμα κι αν αλλάζουν την ονομασία τους, και καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνοι είναι για τη Δύση», τόνισε η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Είναι τρομοκρατικές οργανώσεις και (ο Γκολάνι) είναι ένας λύκος με ένδυμα προβάτου», πρόσθεσε.

Ο Αμπού Μοχάμαντ αλ Γκολάνι, που πλέον χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνομα, Άχμαντ αλ Σάρα και εμφανίζεται φορώντας πολιτικά ρούχα μπροστά σε ξένες αντιπροσωπείες, πολέμησε για την Αλ Κάιντα στο Ιράκ μετά την αμερικανική εισβολή το 2003.

Στη συνέχεια συγκρότησε τον βραχίονα της Αλ Κάιντα στη Συρία, το Μέτωπο Αλ Νούσρα, που συμμάχησε για ένα διάστημα με το Ισλαμικό Κράτος, προτού μετατραπεί υπό την ηγεσία του στη σημερινή Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (HTS).

Ο Γκολάνι κρατά και μετά την κυριαρχία του στη Συρία και την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ έναν μετριοπαθή τόνο και διαβεβαιώνει πως έχει διακόψει εδώ και χρόνια κάθε σχέση με Αλ Κάιντα.

Μιλώντας για την κατάσταση που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, του οποίου τα στρατεύματα έχουν εγκατασταθεί στα νότια της χώρας, ο Άχμαντ αλ Σάρα, δήλωσε ότι «η εξάντληση της Συρίας μετά από χρόνια πολέμου και συγκρούσεων δεν επιτρέπει την είσοδο σε νέες συγκρούσεις».

Η HTS ισχυρίζεται ότι έχει έρθει σε ρήξη με τον τζιχαντισμό, αλλά παραμένει χαρακτηρισμένη «τρομοκρατική» οργάνωση από πολλές δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της, η Χάσκελ επιβεβαίωσε ότι η παρουσία ισραηλινών στρατευμάτων στη Συρία πέρα από το τμήμα των Υψωμάτων του Γκολάν που κατέχει και έχει προσαρτήσει το Ισραήλ είναι «προσωρινή» και απαραίτητη για αμυντικούς σκοπούς, δεδομένων των απειλών από τζιχαντιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται κοντά στα σύνορα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.