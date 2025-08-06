ΗΠΑ: Πωλούν παγωτό «εμπνευσμένο από μητρικό γάλα» – Θα δοκιμάζατε; Βίντεο 

«Σαν της μαμάς». Αν είστε ανήσυχος και... ριψοκίνδυνος εξερευνητής νέων και πρωτότυπων γεύσεων, αν είστε ρέκτης του διαφορετικού και του εξεζητημένου, και ζείτε (ή θα επισκεφτείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες) τότε το «εμπνευσμένο από μητρικό γάλα» παγωτό είναι ακριβώς για εσάς. Είναι προς διάθεση σε όλη τη χώρα, και η παραγωγός εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι «ακριβώς όπως θα το έκανε η μαμά».

Το παγωτό - που παρασκευάζεται από τη Frida, μια εταιρεία βρεφικών προϊόντων, και την OddFellows, μια εταιρεία παγωτού μικρής παραγωγής με έδρα τη Νέα Υόρκη - δεν παρασκευάζεται με μητρικό γάλα, αλλά οι γεύσεις του μιμούνται το πραγματικό.

«Το παγωτό μας είναι ελαφρώς γλυκό, λίγο αλμυρό, με νότες μελιού και μια σταγόνα πρωτόγαλα», δηλώνει με γλαφυρότητα η Frida στην ιστοσελίδα της. «Και ενώ στην πραγματικότητα δεν παρασκευάζεται με ανθρώπινο γάλα, πιστεύουμε ότι η συνταγή μας είναι πολύ κοντά στην πραγματική γεύση».

Το πρωτόγαλα είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αντισώματα και αντιοξειδωτικά. Ο «υγρός χρυσός», όπως αναφέρεται μερικές φορές, μπορεί να πωληθεί ως συμπλήρωμα.

Το παγωτό, το οποίο έχει μια κίτρινη απόχρωση, είναι διαθέσιμο online για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι πελάτες πρέπει να αγοράσουν δύο συσκευασίες προς 12,99 δολάρια η καθεμία (11,16 ευρώ) όταν αγοράζουν το παγωτό online.

Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 10 Αυγούστου, «οπότε προλάβετε γρήγορα!», τονίζει η Frida.

Η Frida κυκλοφορεί το προϊόν καθημερινά και την Τρίτη εξαντλήθηκε, λέγοντας στους πελάτες να «ξανακοιτάξουν αύριο!».

Αν ζείτε στη Νέα Υόρκη, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε μια δωρεάν μπάλα παγωτού με «μητρικό γάλα» σε μια εκδήλωση στο Μπρούκλιν από τις 5 έως τις 10 Αυγούστου.

Ενώ κάποιοι μπορεί να διστάζουν να δοκιμάσουν μια τόσο περίεργη γεύση, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φάνηκαν να ενδιαφέρονται αναφέρει ο Ιndependent.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram σχετικά με την εκδήλωση, η Rif Care, μια εταιρεία βιολογικών προϊόντων για την περίοδο, έγραψε: «Ακούστε μας - είναι πραγματικά νόστιμο, μην το απορρίπτετε προτού το δοκιμάσετε».

Ένας χρήστης του Instagram έγραψε: «Χαχαχα, μια φορά η οικογένειά μου κι εγώ φτιάξαμε μιλκσέικ με το μητρικό μου γάλα. Στηρίζω απόλυτα».

«Μετέτρεψαν τον υγρό χρυσό σε ΠΑΓΩΤΟ !?!? Okayyy», αρκέστηκε να αναφέρει ένας άλλος.

Η επιδράστρια και δημιουργός περιεχομένου Λιζέτ Καλβέιρο, η οποία είναι μητέρα, έγραψε: «Κολλητές στείλτε μου μερικά!!»

Τι είναι το πρωτόγαλα

Το πρωτόγαλα είναι το πρώτο γάλα που παράγεται από τη μητέρα, και γενικότερα τα θηλαστικά, αμέσως μετά τον τοκετό. Είναι ένα κίτρινο, παχύρρευστο και γαλακτώδες υγρό. Είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και ανοσολογικούς παράγοντες, ειδικά σχεδιασμένο για να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα του νεογνού και να το προστατεύσει από λοιμώξεις κατά τις πρώτες μέρες της ζωής του. Το πρωτόγαλα διαφέρει από το κανονικό γάλα σε σύσταση και ιδιότητες, έχοντας υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, αντισώματα, και λιγότερο λίπος και λακτόζη.

Με το χέρι στην καρδιά. Θα δοκιμάζατε;

