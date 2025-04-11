Τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με έναν κανονισμό για την προστασία των παιδιών από επιβλαβείς χημικές ουσίες που περιέχονται στα παιχνίδια.



Οι νέοι κανόνες καλύπτουν ιδίως νέα επιβλαβή χημικά προϊόντα.

Ο κανονισμός επεκτείνει την απαγόρευση στα παιχνίδια των καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων και τοξικών για την αναπαραγωγή χημικών ουσιών (CMR) και σε άλλες επικίνδυνες ουσίες. Απαγορεύεται η χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών, όπως τα PFAS, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και οι δισφαινόλες.

Περιορίζεται, επίσης, η χρήση συντηρητικών και απαγορεύεται η χρήση αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών σε παιχνίδια που προορίζονται για χρήση από παιδιά κάτω των τριών ετών ή σε άλλα παιχνίδια που προορίζονται να τοποθετηθούν στο στόμα παιδιών.

«Ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος» για τις εισαγωγές εκτός ΕΕ

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλα τα παιχνίδια θα διαθέτουν ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος για να αποτρέπεται η είσοδος στην ΕΕ μη ασφαλών παιχνιδιών που πωλούνται εντός και εκτός διαδικτύου.

Ο κανονισμός θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες για τις διαδικτυακές πωλήσεις και παρέχει στους επιθεωρητές μεγαλύτερες εξουσίες για την απομάκρυνση επικίνδυνων παιχνιδιών από την αγορά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα παιχνίδια είναι εξίσου ασφαλή για τους καταναλωτές με τα παιχνίδια που κατασκευάζονται στην ΕΕ.



Την πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό για τα παιχνίδια χαιρέτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την ευημερία και τη βιομηχανική στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, δήλωσε σχετικά: «Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν θα κάνουν τα παιχνίδια που πωλούνται online και offline ασφαλέστερα για τα παιδιά. Απαγορεύουν τις επιβλαβείς χημικές ουσίες και εισάγουν ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος που θα παρέχει ευρύτερη πληροφόρηση στους καταναλωτές και θα βοηθά τους επιθεωρητές της αγοράς να εντοπίζουν και να αφαιρούν επικίνδυνα παιχνίδια, ιδίως στα σύνορα της ΕΕ. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία δικαιότερου ανταγωνισμού και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους κατασκευαστές παιχνιδιών της ΕΕ».



Η πολιτική συμφωνία υπόκειται πλέον σε επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα τεθεί σε ισχύ μετά από 20 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο κανονισμός προβλέπει μεταβατική περίοδο ώστε η βιομηχανία και οι αρχές να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.