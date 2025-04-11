Ξεσκονίζει κόκκινο χαλί για Τραμπ ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος ποντάρει στην εύνοια του Αμερικανού ομολόγου του και ελπίζει να τον υποδεχτεί τον ερχόμενο μήνα στην Άγκυρα. Κινητικότητα στο Κουρδικό.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό πριν από τρεις ημέρες ήταν σαφείς. Επαίνεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και σύστησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να είναι «λογικός» με την Τουρκία, ενώ προσφέρθηκε να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής, εάν Τουρκία και Ισραήλ δεν τα βρουν μεταξύ τους. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ερμηνεύσει κανείς τις πληροφορίες από υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, αλλά και από αραβικά ΜΜΕ, ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει την Τουρκία στο πρόγραμμα της επικείμενης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου, η πιθανή επίσκεψη στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί μετά από στάσεις στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Εκτός περιοδείας το Ισραήλ;



Είναι ενδιαφέρον ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ισραήλ κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, πάντα σύμφωνα με πηγές. Φαίνεται ότι η διαπραγμάτευση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ έχει ήδη αρχίσει, τουλάχιστον στο πεδίο της Συρίας, όπου η τουρκική πλευρά μιλά για μια διαδικασία «αποκλιμάκωσης» με τη μεσολάβηση «τρίτων χωρών». Πάντως, η επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Τουρκία έμμεσα επιβεβαιώθηκε από τον ΤΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ο οποίος χθες σε ερώτηση του CNNTurk για το πότε θα γίνει η συνάντηση Ερντογάν- Τραμπ απάντησε: «Μια δήλωση προθέσεων επ’ αυτού θα γίνει το συντομότερο και στον πλέον κατάλληλο χρόνο και για τους δυο ηγέτες.



Νέα κινητικότητα στο Κουρδικό



Στο μεταξύ, οι εξελίξεις στη Συρία συνδέονται άμεσα και με το Κουρδικό, λόγω της ισχυρής παρουσίας των κουρδικών στρατιωτικών δυνάμεων που προστατεύονται από τους Αμερικανούς. Η επίλυση του Κουρδικού με τη διάλυση του ΡΚΚ, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ακροδεξιού εταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προχώρησε άλλο ένα σημαντικό βήμα. Χθες, ο πρόεδρος Ερντογάν δέχτηκε αντιπροσωπία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM στο προεδρικό μέγαρο. Οι δύο βουλευτές που συμμετείχαν δήλωσαν ότι η συνάντηση πήγε πολύ καλά, ήταν πολύ θετική και τώρα έχουν πολύ περισσότερες ελπίδες.



Μια σημαντική παράμετρος ήταν επίσης ότι η αντιπροσωπία του DEM συζήτησε το κάλεσμα του αρχηγού του ΡΚΚ Οτσαλάν, για διάλυση της οργάνωσης, με τους Ρώσους υφυπουργούς Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρούσκο και Μιχαήλ Μπογκντάνοφ. Φαίνεται ότι όχι μόνο η Τουρκία, αλλά και οι ΗΠΑ και η Ρωσία βλέπουν θετικά τη διάλυση του ΡΚΚ.

