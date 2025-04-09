Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε πόρους άνω του 1 δισ. δολαρίων που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση του πανεπιστημίου Κορνέλ και 790 εκατ. δολαρίων για το πανεπιστήμιο Νορθγουέστερν, μέχρις ότου ολοκληρωθεί έρευνα που έχει ξεκινήσει εις βάρος των δύο κορυφαίων πανεπιστημίων για παραβιάσεις των πολιτικών δικαιωμάτων, δήλωσε χθες Τρίτη Αμερικανός αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απειλήσει να περικόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση πανεπιστημίων, τα οποία κατηγορεί ότι ανέχονται τον αντισημιτισμό στους χώρους τους και ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τους Εβραίους φοιτητές στη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων.

Το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ έστειλε τον Μάρτιο επιστολή σε 60 πανεπιστήμια – μεταξύ των οποίων το Χάρβαρντ, το Νορθγουέστερν και το Κορνέλ-- προειδοποιώντας τα ότι ενδέχεται να λάβει νομικά μέτρα εναντίον τους με βάση τον νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων, αν δεν προστατεύουν τους Εβραίους φοιτητές στους χώρους τους.

Το πανεπιστήμιο Κορνέλ επεσήμανε ότι, αν και δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για το συνολικό ύψος του ποσού της επιχορήγησης που πάγωσε, έχει λάβει ειδοποίηση από το υπουργείο Άμυνας για την αναστολή κοινής έρευνας σε θέματα υγείας, άμυνας και κυβερνοασφάλειας.

Από την πλευρά του το Νορθγουέστερν σημείωσε ότι έχει ενημερωθεί για τις αναφορές του Τύπου σχετικά με το πάγωμα της χρηματοδότησής του, αλλά δεν έχει λάβει προς το παρόν επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση.

“Οι ομοσπονδιακοί πόροι που λαμβάνει το Νορθγουέστερν χρηματοδοτούν καινοτόμα έρευνα που σώζει ζωές (…) Αυτού του είδους η έρευνα βρίσκεται τώρα σε κίνδυνο”, τόνισε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απειλήσει να περικόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση πανεπιστημίων, τα οποία κατηγορεί ότι ανέχονται τον αντισημιτισμό στους χώρους τους και ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τους εβραίους φοιτητές στη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων ή ότι προωθούν προγράμματα ισότητας και συμπερίληψης ή έχουν υιοθετήσει πολιτικές υπέρ των τρανς ατόμων.

Την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που λαμβάνει το Χάρβαρντ, όπως και συμβόλαια που έχει υπογράψει το γνωστό πανεπιστήμιο με ομοσπονδιακές υπηρεσίες --συνολικού ύψους 9 δισεκ. δολαρίων—κατηγορώντας το ότι επέτρεψε την εξάπλωση του «αντισημιτισμού» στους χώρους του.

Στη συνέχεια ο Λευκός Οίκος παρουσίασε σειρά όρων τους οποίους πρέπει να πληροί το Χάρβαρντ προκειμένου να λάβει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα το Πρίνστον επεσήμανε ότι η κυβέρνηση πάγωσε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Μάρτιο η αμερικανική κυβέρνηση διέκοψε την ομοσπονδιακή επιχορήγηση ύψους 400 εκατ. δολαρίων ενός άλλου γνωστού πανεπιστημίου, του Κολούμπια, με το ίδιο σκεπτικό. Το πανεπιστήμιο με έδρα τη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι προχωρά σε δραστικές μεταρρυθμίσεις όπως απαιτεί η κυβέρνηση προκειμένου να ξεκινήσει συζητήσεις για την επανάληψη της χρηματοδότησής του.

Εκτός από τη στέρηση ομοσπονδιακών πόρων από τα πανεπιστήμια, μέλη της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) έχουν συλλάβει τις τελευταίες εβδομάδες αλλοδαπούς φοιτητές που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις και προσπαθούν να ξεκινήσουν διαδικασία για την απέλασή τους.

Επίσης τον Μάρτιο η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε τη χρηματοδότηση ύψους 175 εκατ. δολαρίων και από το πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια λόγω των πολιτικών του για τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στα γυναικεία αθλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

