Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γυμνόστηθες ακτιβίστριες διέκοψαν ομιλία του ακροδεξιού Ζορντάν Μπαρντελά - Βίντεο

Αναστάτωση σε προεκλογική ομιλία του 28χρονου «εκλεκτού» της Λεπέν στο Παρίσι

Ζορντάν Μπαρντελά (Jordan Bardella)

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες, σε προεκλογική ομιλία του 28χρονου «εκλεκτού» της Μαρίν Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά (Jordan Bardella) και πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού, στο Παρίσι. 

Γυμνόστηθες ακτιβίστριες με την φράση «φεμινιστική, όχι ρατσιστική Ευρώπη» διέκοψαν την ομιλία του Μπαρντελά στο Palais des Sports, φωνάζοντας παράλληλα συνθήματα κατά της ακροδεξιάς. 

Οι δύο γυναίκες απομακρύνθηκαν στη συνέχεια από την ασφάλεια της πολιτικής εκδήλωσης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία ακροδεξιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark