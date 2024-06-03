Αναστάτωση προκλήθηκε χθες, σε προεκλογική ομιλία του 28χρονου «εκλεκτού» της Μαρίν Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά (Jordan Bardella) και πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού, στο Παρίσι.

Γυμνόστηθες ακτιβίστριες με την φράση «φεμινιστική, όχι ρατσιστική Ευρώπη» διέκοψαν την ομιλία του Μπαρντελά στο Palais des Sports, φωνάζοντας παράλληλα συνθήματα κατά της ακροδεξιάς.

Οι δύο γυναίκες απομακρύνθηκαν στη συνέχεια από την ασφάλεια της πολιτικής εκδήλωσης.

