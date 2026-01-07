Συνάντηση με Δανία για τη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Ρούμπιο - Οι τρεις φάσεις για το μέλλον της Βενεζουέλας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα σχέδιο τριών φάσεων για τη Βενεζουέλα, το οποίο θα ξεκινήσει με τη σταθεροποίηση της χώρας μετά τη σύλληψη του ηγέτη Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, θα συνεχιστεί με την επίβλεψη της ανασυγκρότησης της χώρας και θα ολοκληρωθεί με τη μετάβαση, δήλωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Δεν θέλουμε να οδηγηθεί στο χάος», δήλωσε ο Ρούμπιο, μιλώντας μετά την ενημέρωση των γερουσιαστών των ΗΠΑ σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα.

«Η δεύτερη φάση θα είναι μια φάση που ονομάζουμε ανασυγκρότηση, και αυτή θα εξασφαλίσει ότι οι αμερικανικές, δυτικές και άλλες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στην αγορά της Βενεζουέλας με δίκαιο τρόπο», σημείωσε.

«Παράλληλα, θα ξεκινήσει η διαδικασία συμφιλίωσης σε εθνικό επίπεδο εντός της Βενεζουέλας, ώστε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να αμνηστευθούν και να αποφυλακιστούν ή να επιστρέψουν στη χώρα και να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών», πρόσθεσε ο Ρούμπιο. «Και στη συνέχεια, η τρίτη φάση θα είναι, φυσικά, η φάση της μετάβασης»..

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «στο μέσο της υλοποίησης συμφωνίας για την απόκτηση 30-50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου. «Θα ελέγχουμε τον τρόμο διανομής των εσόδων από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας, ούτως ώστε να ωφελεί τον λαό της Βενεζουέλας».

«Η Βενεζουέλα θέλει να συμπεριληφθεί το πετρέλαιο από ένα από τα κατασχεθέντα δεξαμενόπλοια στη συμφωνία», τόνισε ο Ρούμπιο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Γροιλανδία

Εν τω μεταξύ, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Εάν ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) εντοπίσει μια απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα. Ως διπλωμάτης, που είναι η ιδιότητά μου σήμερα και το αντικείμενο της εργασίας μας, προτιμούμε πάντα να επιλύουμε τα ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους – κάτι που ισχύει και για τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ προχωρώντας σε στρατιωτική επέμβαση.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία. Το πρόβλημα είναι ότι η Γροιλανδία ανήκει ήδη στη Δανία και οι περισσότεροι Γροιλανδοί δεν θέλουν να γίνουν μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

