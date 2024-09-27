Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη σήμερα Παρασκευή το πρωί (τοπική ώρα).

«Όπως γνωρίζετε, ο Ζελένσκι έχει ζητήσει να με συναντήσει. Θα τον συναντήσω αύριο το πρωί περί τις 09:45 (σ.σ. τοπική ώρα· 16:45 ώρα Ελλάδας) στον Trump Tower», στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο μεγιστάνας στον Τύπο.

Για την ενδεχόμενη συνάντηση των δυο ανδρών υπήρξε άφθονη σεναριολογία αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο κ. Τραμπ δεν είδε με καλό μάτι συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Ζελένσκι στο περιοδικό New Yorker, κατά την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος έκρινε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος «δεν ξέρει στ’ αλήθεια πώς να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο υποψήφιος της αμερικανικής δεξιάς για την προεδρία έχει πει επανειλημμένα ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία «μέσα σε 24 ώρες», χωρίς ποτέ να εξηγήσει πώς.

Τους τελευταίους μήνες, επικρίνει ολοένα πιο έντονα κυρίως τα δισεκατομμύρια που δαπανούν οι ΗΠΑ για να υποστηρίξουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο με τη Ρωσία, απαιτώντας η Ευρώπη να αναλάβει πολύ μεγαλύτερο βάρος, «να κουνηθεί».

Ο ουκρανός πρόεδρος βρισκόταν χθες στην Ουάσιγκτον, όπου τον υποδέχθηκαν ο ομόλογός του, ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, και η αντίπαλη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

