Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν, έκρινε χθες Πέμπτη ότι θα ήταν «λάθος» του ισραηλινού πρωθυπουργού, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, να «απορρίψει» την πρόταση κατάπαυσης του πυρός στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, καθώς με αυτή την απόφαση θα θεωρηθεί «υπεύθυνος» για ενδεχόμενη περιφερειακή κλιμάκωση.

«Η πρόταση που έγινε είναι καλά εδραιωμένη πρόταση. Δεν έγινε στον αέρα», επισήμανε ο κ. Μακρόν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό στο Μόντρεαλ.

Η πρόταση «προετοιμάστηκε» και αποτέλεσε «αντικείμενο διαπραγμάτευσης» με «τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τις ομάδες του», τόσο «από τους Αμερικανούς» όσο και «από εμάς τους ίδιους», εξήγησε ο γάλλος πρόεδρος.

«Θεωρώ πως θα ήταν λάθος από πλευράς του (σ.σ. ισραηλινού) πρωθυπουργού να την αρνηθεί, διότι θα αναλάμβανε την ευθύνη για περιφερειακή κλιμάκωση, προφανώς τα νέα θύματα στις τάξεις των αμάχων στον Λίβανο, καθώς και ενδεχόμενη παραπέρα κλιμάκωση, που δεν θα μπορούσε να περιορίσει κανείς», προειδοποίησε.

«Είναι απόλυτη ανάγκη να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός αμέσως», πλειοδότησε ο καναδός πρωθυπουργός Τριντό, κάνοντας λόγο για «φρικτές εικόνες».

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και σύμμαχοί τους, συμπεριλαμβανομένων αραβικών κρατών, απηύθυναν κοινή έκκληση να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου για 21 ημέρες, την ώρα που ισραηλινοί καταιγιστικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους κι έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες άλλους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη λιβανική επικράτεια αυτή την εβδομάδα.

Η έκκληση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας τριών εβδομάδων διατυπώθηκε μερικές ώρες αφού ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, ο υποστράτηγος Χερτσί Χαλεβί, ζήτησε από τους άνδρες του να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά.

Ο γάλλος πρόεδρος είπε ακόμη πως θέλει να πιστεύει ότι οι πρώτες αντιδράσεις του Ισραήλ στην πρόταση δεν είναι «οριστικές» κι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέας έκτακτης σύγκλησης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το ζήτημα, προκειμένου να «αυξηθεί η πίεση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

