IDF: Χτυπήσαμε περίπου 220 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, σε 24 ώρες

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν περίπου 220 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ κατά τις επιδρομές του τελευταίου 24ώρου στον Λίβανο, ανακοίνωσαν απόψε οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με την ενημέρωση, μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν υποδομές, εκτοξευτές ρουκετών που είχαν χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αποθήκες όπλων και μαχητές της Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να περιλαμβάνει εικόνες από πλήγματα των προηγούμενων ωρών στον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.