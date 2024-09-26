Σύνοδος Κορυφής BRICS: Συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν στις 23/10

Διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα έχει Βλαντίμιρ Πούτιν στις 23 Οκτωβρίου στο Καζάν, στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε στο Κρεμλίνο τον πρόεδρο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, ο οποίος βρίσκεται στη Ρωσία για επίσημη επίσκεψη.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι σχέσεις μας με την Τουρκία αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλευτικού. Μόλις πρόσφατα, συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Τουρκίας κ. Ερντογάν στην Αστάνα.

Τον Οκτώβριο θα συναντηθούμε ξανά στο Καζάν, στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS, έχουμε προγραμματίσει μια ξεχωριστή συνάντηση μαζί του», είπε στον Τούρκο συνομιλητή του ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας αναπτύσσονται με μεγάλη επιτυχία σε όλους σχεδόν τους τομείς, σχολιάζοντας: «Γενικά, είμαστε καλοί γείτονες και εργαζόμαστε προς όφελος των λαών μας, των χωρών μας και τα καταφέρνουμε όλα, εν γένει. Υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή μας. Τώρα, θα ανταλλάξουμε πολύ σύντομα απόψεις για όλους αυτούς τους τομείς».

Καταλήγοντας, ο Ρώσος πρόεδρος απηύθυνε τις «θερμότερες ευχές» του στον πρόεδρο Ερντογάν και είπε ότι τον περιμένει στη Ρωσία, στο Καζάν, όπου θα έχει μαζί του τετ-α-τετ στις 23 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

