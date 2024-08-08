ΗΠΑ: Στέλνουν προς ενίσχυση του Ισραήλ τα «διαστημικά» μαχητικά F-22 Raptor

Ένα ακόμα μήνυμα ισχύος για να μην γενικευτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στέλνουν οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη, στέλνονται προς ενίσχυση του Ισραήλ τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-22 Raptor και ιπτάμενα τάνκερ.



Την είδηση ανακοίνωσε η Κεντρική στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) , της οποίας περιοχή ευθύνης είναι η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική και μέρος της Νότιας Ασίας.



Το Ιράν απειλεί με αντίποινα το Ισραήλ, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου, αλλά και τις δολοφονίες ηγετών της Χεσμπολάχ.



«Τα F-22 Raptor της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έφτασαν στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στις 8 Αυγούστου ως μέρος των αλλαγών των δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή και για την αντιμετώπιση απειλών από το Ιράν και ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της US Central Command, αναφερόμενο και σε «δορυφόρους» της Τεχεράνης όπως οι Χούθι στην Υεμένη.

U.S. Air Force F-22 Raptors arrived in the U.S. Central Command area of responsibility Aug. 8 as part of U.S. force posture changes in the region and to address threats posed by Iran and Iranian-backed groups. pic.twitter.com/jnZBZdLKpt August 8, 2024

Σημειώνεται ότι το F-22 Raptor είναι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς χαμηλής παρατηρησιμότητας (Stealth). Η κύρια αποστολή του είναι η αεροπορική υπεροχή, αλλά είναι ικανό να αναλάβει και άλλες αποστολές όπως βομβαρδισμού και ηλεκτρονικού πολέμου.



Εξαιτίας της τεχνολογικής του ανωτερότητας, αλλά και των απόρρητων χαρακτηριστικών στον σχεδιασμό του, το μαχητικό δεν εξάγεται από τις ΗΠΑ σε άλλες χώρες, ούτε καν στο Ισραήλ.

Αμερικανική ασπίδα στο Ισραήλ

Eξάλλου, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παίρνει θέσεις μάχης στην περιοχή της νοτιανατολικής Μεσογείου και της Αραβικής Θάλασσας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή του ΣΚΑΪ Γιάννη Παλιούρα δύο αρμάδες διατάσσονται στο δυνητικό πεδίο μάχης στην περιοχή. Η μία, είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, ανοιχτά των ακτών του Ισραήλ, είναι μικρή για την ώρα, αν και σπεύδουν ενισχύσεις, και αποτελείται από δύο πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά τα οποία έχουν σκοπό να συνδεθούν με την ισραηλινή αεράμυνα και να προσφέρουν τη λεγόμενη «τερματική άμυνα», δηλαδή αν υπάρχει επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους να τους αναχαιτίσουν στην τελική φάση που «βουτάνε» προς τον στόχο. Έχουν εξειδικευμένα όπλα και αισθητήρες για αυτόν τον σκοπό. Αναμένεται να χρησιμοποιηθούν όπλα μεσαίου βεληνεκούς (για τα αμερικανικά δεδομένα), τάξεως 500 περίπου χιλιομέτρων για να καλύψουν τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, ενώ πιο πίσω υπάρχει αμφίβια μάχης που αναμένει στα νοτιοδυτικά της Κρήτης.



Στην Αραβική Θάλασσα, «στην αυλή του Ιράν» η αμερικανική δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχουμε ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου συνοδευόμενη από έξι πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά. Παρότι το δυνητικό πεδίο από όπου θα εκτοξευτούν οι ρουκέτες και οι πύραυλοι είναι σε μεγάλη απόσταση από την αρμάδα των ΗΠΑ, έχουν όπλα βεληνεκούς 1.200 χιλιομέτρων και με υψόμετρο τα 1.050 χιλιόμετρα, κοινώς χτυπάνε στόχους στο διάστημα, με μια αρμάδα που έχει ένα και μόνο σκοπό: να αναχαιτίσει τυχόν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύει το Ιράν στη φάση όπου παίρνουν ύψος προκειμένου να κατευθυνθούν προς το Ισραήλ. Δύο από τα σκάφη αυτά λένε οι πληροφορίες, έχουν λάβει εντολή μάλιστα να κινηθούν και προς τη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας, όπου θα περιπολούν κατά μήκος του δυνητικού διαδρόμου που είναι μεταξύ της Υεμένης που είναι οι Χούθι, και του Ισραήλ.

اكثر من نصف اسطول طائرات ال F22 Raptors في المنطقة أصبح موجودا في قطر، ما يكفي لمحو إيران من الجغرافيا. لا يمكن ان تتكبد جيوش ضخمة بهذا الحجم كل هذه التكاليف بدون طائل. أما تنسحب إيران الى داخل حدودها (صدام وغزو الكويت) والا ابواب الجحيم ستفتح عليها. لا أحد يحسد القيادة هناك على… pic.twitter.com/WWTn2YFtXa — Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗 (@GermanosPeter) August 8, 2024

Το «πλοίο φάντασμα»

Υπήρχε ένα πλοίο που λεγόταν Ocean Trader, που έχει γίνει αντιληπτό στην περιοχή. Δεν έχει ούτε όνομα, ούτε νηολόγιο, ούτε δίνει ίχνη ο πομπός του, και γι’ αυτό αποκαλείται «πλοίο φάντασμα». Πρόκειται για παλιό εμπορικό που μετασκευάστηκε σε ένα πλοίο των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, δηλαδή είναι ουσιαστικά η πλωτή βάση και το στρατηγείο των περίφημων Αμερικανών βατραχανθρώπων, των SEAL. Υπάρχει στην περιοχή, και αυτό δείχνει ότι οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι για κάθε πιθανό και απίθανο σενάριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.