Ηνωμένο Βασίλειο: Ενίσχυση της αεράμυνας με 6 νέα πυραυλικά συστήματα Land Ceptor

Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά στην αγορά έξι νέων πυραυλικών συστημάτων εδάφους-αέρος Land Ceptor, όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το Υπουργείο Άμυνας.

Η επένδυση, ύψους 118 εκατομμυρίων λιρών, αναμένεται να διασφαλίσει θέσεις εργασίας και να τονώσει την ανάπτυξη στη βορειοδυτική Αγγλία.

Τα νέα συστήματα θα ενταχθούν στο Sky Sabre, ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα με δυνατότητα αναχαίτισης πυραύλων κρουζ, αεροσκαφών και drones. Η ακρίβειά του είναι εντυπωσιακή, καθώς μπορεί να πλήξει στόχο μεγέθους μπάλας του τένις που κινείται με διπλάσια ταχύτητα από αυτή του ήχου.

Το εξελιγμένο σύστημα μπορεί, επίσης, να ελέγχει ταυτόχρονα την πτήση 24 πυραύλων, καθοδηγώντας τον καθένα στην αναχαίτιση ξεχωριστού στόχου. Με αυτή την κίνηση, το Ηνωμένο Βασίλειο ουσιαστικά διπλασιάζει τον αριθμό των επιχειρησιακά διαθέσιμων συστημάτων Sky Sabre που χειρίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, σε μια προσπάθεια συνολικής ενίσχυσης της αεράμυνας.

Ο Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Luke Pollard, δήλωσε σχετικά:

«Υλοποιούμε τη Στρατηγική Αμυντική Αναθεώρηση, εξοπλίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις μας με τεχνολογία αιχμής για να μας κρατήσει ασφαλείς. Ο διπλασιασμός της επιχειρησιακής μας ικανότητας Sky Sabre θα ενισχύσει την αεράμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου, θα προστατεύσει τις βρετανικές δυνάμεις στο εξωτερικό και θα αποτρέψει τους αντιπάλους μας. Μέσω αυτής της επένδυσης υποστηρίζουμε πάνω από 100 θέσεις εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, και έπονται κι άλλες. Εφαρμόζουμε το «Σχέδιο για την Αλλαγή» της κυβέρνησης με την άμυνα ως κινητήρα ανάπτυξης, ενισχύοντας τη βιομηχανική μας ικανότητα και την εθνική ευημερία.»

