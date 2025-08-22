Μετά τον Βανς και ο Τραμπ μοίρασε μπέργκερ στους στρατιώτες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφτηκε χθες Πέμπτη στρατιωτικούς και αστυνομικούς που διέταξε να αναπτυχθούν στην Ουάσιγκτον, λέγοντάς τους πως η επιχείρηση για την αποκατάσταση της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, που επικρίνεται σε υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, θα διαρκέσει «κάποιο χρονικό διάστημα».

«Θα κάνουμε (την πόλη) ασφαλή, και κατόπιν θα πάμε αλλού, όμως θα μείνουμε εδώ κάποιο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να γίνει απολύτως τέλεια» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μπροστά σε κέντρο της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τα εθνικά πάρκα, στο προάστιο Ανακόστια.

Ήταν πλαισιωμένος από μέλη των δυνάμεων της τάξης διαφόρων υπηρεσιών, της τοπικής αστυνομίας, της ομοσπονδιακής αστυνομίας, καθώς και μέλη της Εθνοφρουράς, σώματος εφεδρείας των ενόπλων δυνάμεων. Διέταξε την ανάπτυξή του για να ελεγχθεί η εγκληματικότητα, που είναι κατ’ αυτό εκτός ελέγχου — κάτι που αντικρούεται από τις τοπικές αρχές.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος πάντως δεν συμμετείχε σε περιπολία, όπως είχε αναγγείλει νωρίτερα πως θα έκανε.

Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο αφού εκφώνησε σύντομη ομιλία και συμμετείχε για κάποια ώρα στη διανομή πίτσας και χάμπουργκερ.

Με το συνήθη υπερβολικό τόνο του, διαβεβαίωσε πως «ποτέ δεν είχα δεχτεί τόσα τηλεφωνήματα» κατοίκων που τον ευχαριστούν για την πρωτοβουλία του να στείλει στρατό να εγγυηθεί την ασφάλεια, προσθέτοντας πως μίλησε με ανθρώπους που δεν είχαν τολμήσει να βγουν για να πάνε σε εστιατόρια «εδώ και τέσσερα χρόνια».

«Αυτό που θα κάνουμε επίσης είναι να ανακαινίσουμε τα πάρκα μας. Ξέρω πολύ καλά ό,τι αφορά το γρασίδι, γιατί έχω γήπεδα γκολφ σχεδόν παντού. Ξέρω περισσότερα για το γρασίδι από οποιονδήποτε», είπε ακόμη.

«Ξέρετε ότι το γρασίδι έχει ζωή; Το γρασίδι έχει ζωή κι εσείς έχετε ζωή», είπε ακόμη, κάνοντας ακόμη μια παράδοξη παρέκβαση, όπως συνηθίζει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την 11η Αυγούστου ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα έπαιρνε τον έλεγχο της επιβολής της τάξης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να την «καθαρίσει», παρότι οι επίσημες στατιστικές δείχνουν πως η εγκληματικότητα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες.

Η απόφασή του να αναπτυχθούν στρατιωτικοί πυροδότησε νέες επικρίσεις για παρέκκλιση στον αυταρχισμό από πλευράς αντιπολιτευόμενων δημοκρατικών.

Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους ήδη κινητοποίησε τον Ιούνιο την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια, αψηφώντας την εναντίωση του δημοκρατικού κυβερνήτη της Γκάβιν Νιούσομ, λέγοντας πως σκοπό είχε να αποκατασταθεί η τάξη στο Λος Άντζελες έπειτα από επεισόδια σε διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιχειρήσεις-σκούπες ώστε να συλληφθούν μετανάστες από την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE).

