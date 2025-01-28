Η Γερουσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα τον Scott Bessent (Σκοτ Μπέσεντ) ως υπουργό Οικονομικών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας στον δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών φιλοδοξιών της νέας κυβέρνησης σχετικά με τις φορολογικές περικοπές και τις δαπάνες και τη διαχείριση των οικονομικών σχέσεων με συμμάχους και αντιπάλους.

Ως 79ος υπουργός Οικονομικών, ο Bessent θα διαχειριστεί τις εισπράξεις φόρων της χώρας και την αγορά χρέους των 28 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με τεράστια επιρροή στη δημοσιονομική πολιτική, τους οικονομικούς κανονισμούς, τις διεθνείς κυρώσεις και τις επενδύσεις από το εξωτερικό.

Οι ψήφοι ήταν 68-29, με 16 Δημοκρατικούς να υποστηρίζουν την υποψηφιότητα.

Ο Bessent, 62 ετών, διαμορφώνεται ήδη ως ισχυρός υποστηρικτής της οικονομικής ατζέντας του Τραμπ, η οποία επικεντρώνεται στη μείωση των φόρων και στην επιβολή δασμών που οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να αναιρέσουν μέρος της προόδου που έχει σημειώσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Στην ακρόαση επιβεβαίωσης, ο Bessent προειδοποίησε ότι η αποτυχία ανανέωσης των φορολογικών περικοπών ύψους 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που λήγουν στο τέλος του τρέχοντος έτους θα ήταν «καταστροφή» για τους Αμερικανούς της μεσαίας τάξης και υποστήριξε ότι οι δασμοί θα βοηθούσαν στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, στην αύξηση των εσόδων, και την ενίσχυση των ΗΠΑ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Αντιτάχθηκε επίσης στην ιδέα ότι οι πολιτικές του Τραμπ θα ήταν πληθωριστικές και είπε ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου θα βοηθούσαν στην πραγματικότητα να μειωθούν τις τιμές.

Ως κορυφαίος οικονομικός αξιωματούχος του Τραμπ, ο Bessent θα αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, η πιο άμεση από τις οποίες θα είναι η διαχείριση των ομοσπονδιακών ταμειακών ροών αφού η κυβέρνηση έφθασε το νόμιμο όριο χρέους της, τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Ακόμη και πριν ορκιστεί, το Υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποιούσε «έκτακτα μέτρα» για να αποφύγει την παραβίαση του ανώτατου ορίου και την πυροδότηση μιας καταστροφικής χρεοκοπίας.

Ο Bessent θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την προοπτική αύξησης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του πρόσθετου δημόσιου χρέους που εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε τρισεκατομμύρια δολάρια, εάν οι παρατάσεις των φορολογικών περικοπών και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις που σχεδιάζονται, δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από αυξήσεις εσόδων ή περικοπές δαπανών. Εάν ισχύσει αυτό, θα υπάρξει ένας κεντρικός παράγοντας που θα συνεργάζεται με το Κογκρέσο για το μέγεθος και το σχήμα οποιωνδήποτε φορολογικών μεταρρυθμίσεων.

«Εκτός ελέγχου»

Οι ανησυχίες για την αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και τον πληθωρισμό οδήγησαν τις τελευταίες εβδομάδες στην αύξηση του μέσου επιτοκίου των στεγαστικών δανείων σε περισσότερο από 7%, ένα σημαντικό σημείο με ιδιαίτερη σημασία για τους Αμερικανούς που θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Bessent χρησιμοποίησε την ακρόαση επιβεβαίωσης για να μιλήσει σκληρά για τα ελλείμματα, δηλώνοντας ότι οι κρατικές δαπάνες είναι «εκτός ελέγχου», αν και δεν είναι ξεκάθαρο τι θα μπορούσε να κάνει για να τα περιορίσει. Πρόγραμμα ασφάλισης Medicare για ηλικιωμένους, μεταξύ των μεγαλύτερων κονδυλίων στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, μαζί με έξοδα τόκων, που καθορίζονται από τα επιτόκια της αγοράς που δεν ελέγχει το Υπουργείο Οικονομικών.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Νότια Καρολίνα, ο Bessent λέει ότι εξακολουθεί να ακούει αγροτικό ραδιόφωνο. Απέκτησε πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Γέιλ και πέρασε την καριέρα του στα οικονομικά, δουλεύοντας για τους επενδυτές Τζορτζ Σόρος και Τζιμ Τσάνος και διευθύνοντας τη δική του εταιρεία Key Square.

