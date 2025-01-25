ΗΠΑ: Η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ

Η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό της Κρίστι Νόεμ στη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την εφαρμογή του σχεδίου καταστολής της μετανάστευσης.

Η Νόεμ, που ήταν κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας, συμμερίζεται τις σκληροπυρηνικές απόψεις του Τραμπ για τη μετανάστευση. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε χαρακτηρίσει «εισβολή» στις ΗΠΑ την παράτυπη μετανάστευση.

Ο διορισμός της εγκρίθηκε με ψήφους 59 υπέρ έναντι 34 κατά στη Γερουσία, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Η Νόεμ θα αναλάβει επικεφαλής ενός υπουργείου που απασχολεί 260.000 υπαλλήλους, επιβλέπει την ασφάλεια των συνόρων, τις απελάσεις και τη γραφειοκρατική διαδικασία για τη νόμιμη μετανάστευση, καθώς επίσης και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, την κυβερνοασφάλεια, την Ακτοφυλακή και τη Μυστική Υπηρεσία.

Την εποχή που ήταν κυβερνήτρια μιας Πολιτείας η οποία βρίσκεται πιο κοντά στον Καναδά παρά στο Μεξικό, η Νόεμ ανέπτυξε δεκάδες εθνοφρουρούς για να βοηθήσει το Τέξας με τη φύλαξη των συνόρων του. «Είναι εμπόλεμη ζώνη εκεί κάτω» είπε για τα σύνορα κατά την ακρόασή της στη Γερουσία, στις 17 Ιανουαρίου.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση Τραμπ τους εργαζομένους στον αγροτικό τομέα που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας στις ΗΠΑ, η Νόεμ απάντησε ότι θα επικεντρωθεί στους παραβάτες του νόμου και σε εκείνους για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικές εντολές απέλασης, ωστόσο δεν διαβεβαίωσε ότι οι αγρεργάτες θα προστατευθούν.

Σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία, η οικογενειακή φάρμα της Νόεμ έχει προσλάβει δεκάδες προσωρινούς εργάτες γης μετά το 2015. Ως ιδιοκτήτης του αγροκτήματος εμφανίζεται ο αδελφός της. Ορισμένες συντηρητικές οργανώσεις λένε ότι η πρόσληψη προσωρινών εργατών γης που διαθέτουν βίζα επισκέπτη στις ΗΠΑ ευθύνεται για τη μείωση των μισθών και επιβραδύνει την τεχνολογική προσαρμογή του τομέα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

