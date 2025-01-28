Η αποδοχή του πρωθυπουργού της Αυστραλίας Anthony Albanese έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις εκλογές του 2022, ενώ περισσότεροι ψηφοφόροι για πρώτη φορά περίμεναν ότι ο συνασπισμός της συντηρητικής αντιπολίτευσης θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν μέχρι τον Μάιο, σύμφωνα με ευρεία δημοσκόπηση.

Η έρευνα Newspoll που διεξήχθη για την εφημερίδα The Australian τη Δευτέρα, έδειξε ότι ο συνασπισμός Φιλελεύθερων-Εθνικών προηγείται της κυβέρνησης των Εργατικών με 51-49 σε προτιμώμενη βάση δύο κομμάτων βάσει του προνομιακού συστήματος ψηφοφορίας της Αυστραλίας, όπου οι ψήφοι από μικρά κόμματα αναδιανέμονται μέχρι να εκλεγεί ο νικητής.

Οι αριθμοί ήταν ισόπαλοι στο 50-50 στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου.

Τα ποσοστά αποδοχής του Albanese μειώθηκαν κατά έξι μονάδες στο -20, το χειρότερο ποσοστό του ως πρωθυπουργός και χαμηλότερο από αυτό του ηγέτη της αντιπολίτευσης Peter Dutton. Στον προτιμώμενο πρωθυπουργικό δείκτη, ο Albanese υποχώρησε 1 μονάδα στο 44%, ενώ ο Dutton σημείωσε άνοδο 3 μονάδες στο 41%.

Περίπου το 53% των ψηφοφόρων προβλέπουν ότι ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης θα κερδίσει τις εκλογές μόνος του ή σε κυβέρνηση μειοψηφίας σε σύγκριση με 47% για τους Εργατικούς, σηματοδοτώντας μια αντιστροφή του αισθήματος σε σχέση με πριν από έξι μήνες, όταν οι Εργατικοί υπολόγιζαν να διατηρήσουν την εξουσία, έδειξε η δημοσκόπηση.

Η τελευταία δημοσκόπηση είναι ένα πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών, παρά τη σωρεία μέτρων που στοχεύουν να ευχαριστήσουν οικογένειες και επιχειρήσεις που παλεύουν με το υψηλό κόστος ζωής και να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας.

Ο βασικός πληθωρισμός της Αυστραλίας επιβραδύνθηκε τον Νοέμβριο, διατηρώντας την πόρτα ανοιχτή για μείωση επιτοκίων από την Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) κατά τη συνεδρίασή της τον επόμενο μήνα, αν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό για τον Δεκέμβριο, που αναμένεται την Τετάρτη, θα δώσουν στις αγορές μεγαλύτερη σαφήνεια.

Η RBA διατήρησε σταθερά τα περιοριστικά επιτόκια της πολιτικής της, διατηρώντας τα σταθερά εδώ και ένα χρόνο στο 4,35%, καθώς προσπαθεί να φέρει τον πληθωρισμό στο όριο στόχο του 2%-3%, διατηρώντας παράλληλα τα κέρδη της απασχόλησης. Η κεντρική τράπεζα απροσδόκητα στράφηκε τον περασμένο μήνα καθώς η οικονομική ανάπτυξη παρέμεινε αναιμική.

Πηγή: skai.gr

