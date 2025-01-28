Οι συγκρούσεις στην περιφέρεια Κατατούμπο, στη βορειοανατολική Κολομβία, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 54 άνθρωποι αφότου ξέσπασε το κύμα βίας σε ζώνη που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, στα μέσα Ιανουαρίου, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι τοπικές αρχές, αναθεωρώντας προς τα κάτω προηγούμενο απολογισμό.

Στην περιοχή μαίνονται συγκρούσεις αφότου μαχητές του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) έβαλαν στο στόχαστρο διαφωνούντες των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που δεν υπέγραψαν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και συνεχίζουν τη δράση τους, καθώς και πολίτες.

Στο κύμα βίας αυτό αποδίδονται 54 επιβεβαιωμένοι θάνατοι, 11 τραυματισμοί, 12 εξαφανίσεις και 48.000 εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών στον νομό Νόρτε δε Σανταντέρ —στον οποίο υπάγεται διοικητικά η Κατατούμπο—, που αναθεώρησαν έτσι προς τα κάτω τον απολογισμό των νεκρών.

Μέχρι χθες, γινόταν λόγος για τουλάχιστον 80 νεκρούς, με βάση αναφορές από το πεδίο.

Νέες συγκρούσεις ανάμεσα σε αντάρτες, από την περασμένη Παρασκευή, είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι. Η νομαρχία στη Νόρτε δε Σανταντέρ διευκρίνισε πως τα θύματα ήταν διαφωνούντες των FARC.

«Υπάρχουν πολύ απομακρυσμένα, πολύ άγρια μέρη» στην Κατατούμπο και «φαντάζομαι πως θα εντοπιστούν κι άλλα πτώματα», προεξοφλησε ο Τζορτζ Κιντέρο, αξιωματούχος αρμόδιος για την ασφάλεια στη Νόρτε δε Σανταντέρ, σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Caracol Noticias.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι εκτοπισμοί είναι οι περισσότεροι που έχουν καταγραφτεί από 1997, όταν άρχισαν να τηρούνται συστηματικά στατιστικές για το φαινόμενο στην Κολομβία.

Η κυβέρνηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο ανέπτυξε πάνω από 10.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας στην περιφέρεια αυτή, από όπου διέρχονται καίριας σημασίας οδοί διακίνησης ναρκωτικών και όπου βρίσκονται φυτείες κόκας, του φυτού τα φύλλα του οποίου είναι η βάση στην παραγωγή κοκαΐνης. Η Κολομβία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή της ουσίας αυτής στον κόσμο.

Η τρέχουσα κρίση ασφαλείας, η σοβαρότερη στη χώρα την τελευταία δεκαετία, μοιάζει να διαγράφει τις ελπίδες της κυβέρνησης του προέδρου Πέτρο πως ο ELN, με τον οποίο είχαν ξαναρχίσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τη χρονιά που εξελέγη, το 2022, θα αφοπλιζόταν και θα διαλυόταν.

Οι επιθέσεις του ELN έθεσαν εξάλλου σε περαιτέρω σκληρή δοκιμασία τη σχέση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Πέτρο, του πρώτου αρχηγού του κολομβιανού κράτους που ανήκει στην αριστερά, με τη Βενεζουέλα, που είχε ήδη επιδεινωθεί μετά την επανεκλογή του ομολόγου του Νικολάς Μαδούρο τον Ιούλιο του 2024, που αμφισβητούν η αντιπολίτευση και κυβερνήσεις άλλων κρατών.

