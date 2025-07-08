Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την απόφασή του για επιβολή δασμών τουλάχιστον 25% στις εισαγωγές από αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, κοινοποιώντας μέσω Truth Social τις επιστολές που απευθύνει στους ηγέτες των χωρών αυτών.

Οι νέοι τελωνειακοί δασμοί θα επιβληθούν «από την 1η Αυγούστου», δήλωσε ο Τραμπ, προειδοποιώντας Τόκιο και Σεούλ πως εάν επιβάλουν ανταποδοτικούς δασμούς, τότε το νούμερο που θα ανακοινώσουν θα προστεθεί στο 25% που ανακοίνωσε ο ίδιος.

Δασμούς της τάξης του 25% ανακοίνωσε επίσης για τις εισαγωγές από τη Μαλαισία, το Καζακστάν και την Τυνησία. Το ύψος των δασμών θα είναι υψηλότερο για τις εισαγωγές από τη Νότια Αφρική και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (30%), την Ινδονησία (32%), το Μπανγκλαντές και τη Σερβία (35%), την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη (36%), το Λάος και τη Μιανμάρ (40%).

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε πως ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός των προσεχών ημερών, οι δασμοί ύψους μέχρι και 50% που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο και η επιβολή τους αναβλήθηκε για να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εξάλλου τα κράτη μέλη της ομάδας BRICS με επιβολή πρόσθετων δασμών 10% εφόσον υιοθετήσουν αντι-αμερικανές πολιτικές, αφότου επέκριναν τη δασμολογική πολιτική του.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, οικοδεσπότης της συνόδου κορυφής των BRICS, σχολίασε πως «δεν είναι σοβαρή ενέργεια» ο πρόεδρος μιας χώρας όπως οι ΗΠΑ να απειλεί τον κόσμο με δασμούς μέσω αναρτήσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. «Εάν οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς, οι άλλες χώρες έχουν το δικαίωμα να πράξουν το ίδιο», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναμένεται να λάβει επιστολή περί επιβολής πρόσθετων δασμών, ανέφεραν χθες Δευτέρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters καλά πληροφορημένες πηγές από τις Βρυξέλλες. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν εξέφρασε την αισιοδοξία του σχετικά με την προοπτική επίτευξης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ εντός της εβδομάδας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

