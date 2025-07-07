Τραμπ: Ανακοίνωσε δασμούς 25% στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα κλιμάκωσε την πίεση σε δύο από τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, στέλνοντας επιστολές στους αρχηγούς των χωρών τους με τις οποίες τους ενημερώνει για επιβολή νέων δασμολογικών συντελεστών.

Και οι δύο χώρες θα αντιμετωπίσουν δασμό 25% από 1ης Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Τραμπ σε αναρτήσεις στο Truth Social όπου παρουσίασε τις επιστολές, δίνοντας ενδεχομένως περισσότερο χρόνο σε Τόκιο και Σεούλ για να διαπραγματευτούν συμφωνίες.

Εξάλλου, με επιβολή πρόσθετων δασμών 10% σε όποιες χώρες ευθυγραμμιστούν με τις «αντιαμερικανικές πολιτικές» της ομάδας των αναπτυσσόμενων χωρών BRICS, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.