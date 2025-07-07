Η καλύτερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων της ΕΕ προστατεύει την υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την τέταρτη επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η επισκόπηση στηρίζει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των περιβαλλοντικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία, η ανταγωνιστικότητα και η περιβαλλοντική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εν λόγω επισκόπηση εντοπίζει κοινές τάσεις σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τις επιμέρους εκθέσεις ανά χώρα των 27 κρατών μελών της. Η επισκόπηση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα στοιχείων σχετικά με το πόσο καλά προστατεύουν τα κράτη μέλη την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι πολίτες, το νερό που πίνουν και τη φύση που απολαμβάνουν.

Η έκθεση καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Επιπλέον, η επισκόπηση καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις προτεραιότητας για τη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας σε κάθε κράτος μέλος.

Το κόστος της μη εφαρμογής της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μέσω της ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, των αποβλήτων και της υποβάθμισης της φύσης, εκτιμάται σε 180 δισ. ευρώ ετησίως για την ΕΕ. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ. Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μπορεί να μειώσει το κόστος αυτό, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες σ’ ολόκληρη την ενιαία ενωσιακή αγορά.

Η Επιτροπή έχει διαθέσει διάφορα κονδύλια της ΕΕ στα κράτη μέλη για την κάλυψη των επενδυτικών τους αναγκών, που ανέρχονται περίπου σε 122 δισ. ευρώ ετησίως, για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και προτεραιοτήτων. Τα περισσότερα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα κονδύλια αυτά για να ενισχύσουν την ικανότητά τους ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας.

Αθηνά Παπακώστα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.