«Πρωταθλήτρια της Αλλαγής» η Ελλάδα για τη μείωση του ...καπνίσματος

Η Ελλάδα αναγνωρίστηκε επίσημα ως «Πρωταθλήτρια της Αλλαγής» στη μείωση της βλάβης από τον καπνό από την Παγκόσμια Συμμαχία των Χρηστών Ηλεκτρονικών Τσιγάρων (WVA) κατά τη διάρκεια δημόσιας τελετής που πραγματοποιήθηκε έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση τίμησε την πρόοδο της Ελλάδας στη μείωση των ποσοστών καπνίσματος μέσω της επιστημονικά τεκμηριωμένης εθνικής στρατηγικής της, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση της βλάβης ως βασικό πυλώνα.

Από το 2019, η Ελλάδα έχει λάβει σημαντικά μέτρα για να προσφέρει στους ενήλικες καπνιστές πρόσβαση σε λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης επιστημονικά τεκμηριωμένων ισχυρισμών υγείας για τα προϊόντα καπνού που θερμαίνονται. Ως αποτέλεσμα, τα ποσοστά καπνίσματος στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 14% σε μόλις τρία χρόνια, από 42% το 2021 σε 36% το 2024.

«Η Ελλάδα έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο συνδυάζοντας παραδοσιακά μέτρα κατά του καπνίσματος με την υποστήριξη λιγότερο επιβλαβών εναλλακτικών λύσεων», δήλωσε ο διευθυντής της WVA, Michael Landl. «Αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η ΕΕ, όχι περισσότερες απαγορεύσεις και περιορισμοί».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας «Champions of Change» της WVA, η οποία αναδεικνύει χώρες που έχουν μειώσει με επιτυχία το κάπνισμα μέσω ρεαλιστικών, τεκμηριωμένων προσεγγίσεων. Παράλληλα με την επιτυχία της Ελλάδας, η Σουηδία τιμήθηκε για το γεγονός ότι έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο χωρίς κάπνισμα και η Τσεχική Δημοκρατία για τη μεγαλύτερη μείωση του καπνίσματος στην ΕΕ μεταξύ 2021 και 2024.

🏆 The moment we've all been waiting for!

At the #ChampionsOfChange ceremony, we proudly handed over the trophies to the representatives of Sweden 🇸🇪, Greece 🇬🇷, and Czechia🇨🇿, the three nations leading the way in THR and inspiring change across Europe. Let’s follow their lead! pic.twitter.com/Xdx90QmO7J — World Vapers' Alliance (@vapers_alliance) July 7, 2025

Καθώς η ΕΕ προετοιμάζεται να αναθεωρήσει την οδηγία για τα προϊόντα καπνού (TPD) και την οδηγία για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καπνού (TED), η WVA κάλεσε τις Βρυξέλλες να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτών των εθνικών πρωταθλητών και να υποστηρίξουν πολιτικές που βοηθούν — και δεν εμποδίζουν — τους καπνιστές που προσπαθούν να κόψουν το κάπνισμα.

Ο Alberto Gómez Hernández, υπεύθυνος πολιτικής της World Vapers' Alliance, πρόσθεσε: «Η Ελλάδα είναι η απόδειξη ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται όταν οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τους καπνιστές με σεβασμό και τους προσφέρουν πραγματικές εναλλακτικές λύσεις. Η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι χώρες που υιοθετούν την πολιτική της μείωσης της βλάβης είναι αυτές που μειώνουν πραγματικά το κάπνισμα».

