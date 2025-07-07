Ο τερματισμός του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι η «απόλυτη προτεραιότητα» του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον.
«Η απόλυτη προτεραιότητα του προέδρου για τη Μέση Ανατολή είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι», είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα μεταβεί εντός της εβδομάδας στην Ντόχα, όπου είναι σε εξέλιξη οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, πρόσθεσε η Λέβιτ.
Ο Τραμπ θα συζητήσει σήμερα με τον Νετανιάχου την προτεινόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.
Αναφερόμενη στο Ιράν, η εκπρόσωπος είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει άμεσες και έμμεσες επαφές με την Τεχεράνη για την επίτευξη μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμά της.
