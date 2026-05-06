Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) εκτιμά ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν ενδέχεται να αποτέλεσε κίνητρο για τον άνδρα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και ανώτερα στελέχη της κυβέρνησής του στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με έκθεση πληροφοριών που γνωστοποιήθηκε σε ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές ασφαλείας.

Η έκθεση, που αποτελεί προκαταρκτική αξιολόγηση του Γραφείου Πληροφοριών και Ανάλυσης του DHS με ημερομηνία 27 Απριλίου, αναφέρει ότι ο ύποπτος Κόουλ Άλεν είχε εκφράσει «πολλές κοινωνικές και πολιτικές δυσαρέσκειες». Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι η σύγκρουση με το Ιράν «ενδέχεται να συνέβαλε στην απόφασή του να πραγματοποιήσει την επίθεση», επικαλούμενη αναρτήσεις του στα social media όπου επέκρινε τις αμερικανικές ενέργειες στον πόλεμο.

Η αξιολόγηση ρίχνει νέο φως στην έρευνα των αμερικανικών αρχών για τα κίνητρα πίσω από την αποτυχημένη επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 25 Απριλίου. Αν και τα συμπεράσματα χαρακτηρίζονται προκαταρκτικά, συνιστούν μέχρι στιγμής την πιο σαφή ένδειξη ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους στη Μέση Ανατολή και αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, ενδέχεται να λειτούργησε ως καταλύτης.

Η έκθεση, με την ένδειξη «Critical Incident Note», περιήλθε στην κατοχή του Reuters μέσω αιτημάτων πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση διαφάνειας Property of the People.

Την Τρίτη, το υπουργείο Δικαιοσύνης πρόσθεσε νέα κατηγορία σε βάρος του Άλεν για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου, κατηγορώντας τον ότι πυροβόλησε εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας σε σημείο ασφαλείας. Αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και παράνομη μεταφορά όπλου και πυρομαχικών μεταξύ πολιτειών.

Το FBI εξετάζει τη δραστηριότητα στα social media

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές αρχές έχουν δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες για τo κίνητρo του Κόουλ Άλεν, παραπέμποντας κυρίως σε email που απέστειλε σε συγγενείς του το βράδυ της επίθεσης. Το μήνυμα, το οποίο οι αρχές χαρακτηρίζουν «μανιφέστο», εξέφραζε οργή απέναντι στην κυβέρνηση και αναφερόταν στην πρόθεσή του να στοχοποιήσει τον «προδότη» που εκφωνούσε ομιλία, χωρίς να κατονομάζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δικαστικά έγγραφα, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο Άλεν «διαφωνούσε πολιτικά» με τον Τραμπ και ότι ήθελε να «αντιδράσει» απέναντι σε κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις που θεωρούσε ηθικά απαράδεκτες.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των διωκτικών αρχών που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, το FBI διεξάγει ενδελεχή έρευνα της δραστηριότητας του Άλεν στα social media και γενικότερα του ψηφιακού του αποτυπώματος, αναζητώντας το κίνητρο της επίθεσης.

Η έρευνα περιλαμβάνει αναρτήσεις σε λογαριασμό στο Bluesky που συνδέεται με τον Άλεν και ο οποίος δημοσίευε ή αναπαρήγαγε μηνύματα κατά της πολιτικής Τραμπ τις εβδομάδες πριν από την επίθεση. Οι αναρτήσεις περιλάμβαναν επικρίσεις για τις αμερικανικές ενέργειες στο Ιράν, αλλά και επιθέσεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ για τη μεταναστευτική πολιτική, τον Ίλον Μασκ και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο λογαριασμός είχε επίσης κοινοποιήσει ανάρτηση που ζητούσε την παραπομπή του Τραμπ, μετά την απειλή του στις 7 Απριλίου ότι θα «καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό», δήλωση που έγινε λίγες ώρες πριν συμφωνηθεί κατάπαυση πυρός. Παράλληλα, είχε αναδημοσιεύσει επικριτικά σχόλια για δημοσιογράφους που σχεδίαζαν να παραστούν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Το FBI εξετάζει ακόμη ανάρτηση του 2024 από λογαριασμό που συνδέεται με τον Άλεν, όπου, παραθέτοντας βιβλικό εδάφιο, φέρεται να αποκαλεί τον Τραμπ «διάβολο», απαντώντας σε μήνυμα της κόρης του προέδρου, Τίφανι Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η έμφαση στην ψηφιακή δραστηριότητα του Άλεν αποσκοπεί εν μέρει και στην αποτροπή θεωριών συνωμοσίας σχετικά με τα κίνητρα και τη διαδικτυακή παρουσία του υπόπτου. Όπως σημείωσε, οι εικασίες γύρω από τη διαδικτυακή δραστηριότητα του άνδρα που πυροβόλησε εναντίον του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το 2024 είχαν πυροδοτήσει εκτεταμένες θεωρίες συνωμοσίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.