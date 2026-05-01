Νέο βίντεο δείχνει πώς ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο του Τραμπ παραβίασε τα μέτρα ασφαλείας σε τέσσερα δευτερόλεπτα

Νέο βίντεο που δημοσίευσαν οι εισαγγελείς δείχνει πως ο Κόουλ Τόμας Άλεν πέρασε με ταχύτητα από ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας σε μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρευρισκόταν σε μια δεξίωση για τον Τύπο.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται να δείχνει έναν υπάλληλο ασφαλείας να ανοίγει πυρ προς την κατεύθυνση του Άλεν που τρέχει, ο οποίος κρατά ένα όπλο, αν και δεν είναι σαφές αν πυροβόλησε και ο ίδιος.

Το βίντεο δεν δείχνει το σημείο όπου, σύμφωνα με τους ερευνητές, ο φερόμενος ως δράστης έπεσε και συνελήφθη στο Washington Hilton το Σάββατο.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Δεν έχει ακόμη εκφράσει την άποψή του σχετικά με τις κατηγορίες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει ότι το βίντεο δείχνει επίσης τον Άλεν να «επιθεωρεί την περιοχή» στο ξενοδοχείο την ημέρα πριν το δείπνο, όταν φέρεται να έκανε check-in ως επισκέπτης.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τον είδαν να περπατάει σε έναν διάδρομο του Hilton την παραμονή της δεξίωσης και να περνάει από το γυμναστήριο του ξενοδοχείου.

Ο Άλεν κατηγορείται ότι έφερε μαζί του ένα ημιαυτόματο πιστόλι, ένα κυνηγετικό όπλο και τρία μαχαίρια, καθώς έτρεχε στον όροφο με τις βεράντες, έναν όροφο πάνω από την αίθουσα χορού στο υπόγειο, όπου διεξαγόταν η πολυαναμενόμενη δεξίωση για τον Τύπο.

Ο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και άλλοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τον χώρο μετά τους πυροβολισμούς.

Το νέο βίντεο, το οποίο δημοσίευσε την Πέμπτη στο X η εισαγγελέας της Ουάσιγκτον Τζανίν Πιρό, φαίνεται να είναι μια έκδοση καλύτερης ποιότητας ενός βίντεο που είχε μοιραστεί ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά το περιστατικό του Σαββάτου.

Το πιο πρόσφατο βίντεο δείχνει καμιά δεκαριά πράκτορες ασφαλείας γύρω από ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο.

Ένας άνδρας που φοράει ένα μακρύ σκούρο παλτό περπατάει στο διάδρομο και χάνεται μέσα σε μια πόρτα.

Λίγο αργότερα, ο ένοπλος, αφού έβγαλε το παλτό του, ξαναεμφανίζεται και περνάει τρέχοντας από τον ανιχνευτή μετάλλων, κρατώντας και τα δύο χέρια πάνω σε κάτι που μοιάζει με όπλο.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που κατέθεσαν οι εισαγγελείς, το παλτό του έκρυβε ένα κυνηγετικό όπλο.

Το βίντεο φαίνεται να δείχνει έναν πράκτορα να πυροβολεί με το πιστόλι του τον ύποπτο. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι πράκτορας τραυματίστηκε από πυροβολισμό, αλλά ο δράστης δεν πυροβολήθηκε.

Ένας εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας δήλωσε στο BBC την Πέμπτη: «Ο πράκτορας δέχτηκε χτύπημα στο αλεξίσφαιρο γιλέκο, αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά».

Εμπειρογνώμονες διερευνούν αν ο πράκτοραςτης Μυστικής Υπηρεσίας χτυπήθηκε από σφαίρα που πυροβόλησε ο ύποπτος ή από άλλους πράκτορες που βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος.

Η Πιρό υποστήριξε στην ανάρτησή της στο X ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο πυροβολισμός ήταν αποτέλεσμα φίλιων πυρών».

Ωστόσο, σε ένα υπόμνημα που κατέθεσαν οι εισαγγελείς την Τετάρτη, ζητώντας από τον δικαστή να κρατήσει τον Άλεν υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης, δεν γίνεται καμία αναφορά σε πυροβολισμό κατά πράκτορα.

Πηγή: skai.gr

