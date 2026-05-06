Η Λιθουανία ελπίζει ότι τυχόν αμερικανικά στρατεύματα που αποσύρονται από τη Γερμανία θα μπορέσουν να παραμείνουν στην Ευρώπη, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της χώρας της Βαλτικής, Γκιτάνας Ναουσέντα.

Η Λιθουανία φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς στρατιώτες και είναι έτοιμη να φιλοξενήσει περισσότερους στο μέλλον, πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Παράλληλα, ο Τραμπ είχε δηλώσει πρόθεση να προχωρήσει «πολύ πιο πέρα» από αυτό το μέτρο, ενώ στην Ευρώπη συνολικά βρίσκονται συνήθως μεταξύ 80.000 και 100.000 Αμερικανών στρατιωτών, εκ των οποίων περισσότεροι από 36.000 στη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

