Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από τον Γκαμπριέλ Ατάλ να παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού, προκειμένου «να διασφαλιστεί η σταθερότητα της χώρας».

O Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος είναι ο νεότερος επικεφαλής κυβέρνησης στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας, ηγήθηκε της προεκλογικής εκστρατείας της κεντρώας συμμαχίας Μακρόν, «Μαζί», σε αυτές τις εκλογές.

Χθες το πρωί υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της χώρας, με τον Εμανουέλ Μακρόν να επιλέγει να του την επιστρέψει πίσω.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας μοιάζει να μοιράζει τα φύλλα με προσοχή και την κατάλληλη στιγμή, ενώ φροντίζει να παραμένει σιωπηλός αφήνοντας το περιβάλλον του να μιλά αντί για εκείνον.

Ένα μήνα, περίπου, πριν ζήτησε από τους πολίτες της Γαλλίας να πάρουν τη μοίρα της χώρας τους στα χέρια τους και να αποφασίσουν, εάν πράγματι θέλουν να τους κυβερνά η λεπενική ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» που με ποσοστό άνω του 30% είχε εκλεγεί πρώτη στην ευρωκάλπη της 9ης Ιουνίου.

Αν και η παράταξή του είχε καταποντιστεί, ο Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές και οδήγησε τη Γαλλία στις κάλπες δύο εβδομάδες αργότερα, με την πλειονότητα ακόμη και σήμερα να μην έχει καταλήξει εάν επρόκειτο τελικά για μία απελπισμένη ή για μία σατανική κίνηση εκ μέρους του.

Οι Γάλλοι μολονότι στον πρώτο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών τρόμαξαν την Ευρώπη, τελικά, επέστρεψαν στις... εργοστασιακές τους ρυθμίσεις και το μπλόκο του δημοκρατικού μετώπου, λίγο πριν τον δεύτερο γύρο, κατά της επέλασης της ακροδεξιάς απέφερε καρπούς.

Σε επίπεδο εδρών, η εύθραυστη συμμαχία της Αριστεράς ήρθε πρώτη και η συμμαχία της λεπενικής άκρας Δεξιάς τερμάτισε τρίτη χάνοντας την πρωτιά που είχε κατακτήσει στις 30 Ιουνίου και τον πρώτο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Και πάλι όμως ο πρόεδρος της Γαλλίας επέλεξε να μην ανοίξει τα χαρτιά του.

Αντιθέτως, αμέσως μετά τα exit polls και τις δηλώσεις Μελανσόν - που τον καλούσε, άμεσα, να επιτρέψει στην Ανυπότακτη Γαλλία να κυβερνήσει - πηγή από το περιβάλλον του ανέφερε ότι «η προεδρική συμμαχία ζει και βασιλεύει».

Μάλιστα από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να κάλεσε σε σύνεση ξεκαθαρίζοντας ότι τα αποτελέσματα δεν απαντούν στο ερώτημα «ποιος θα κυβερνήσει».

Η μπάλα επιστρέφει ξανά στα χέρια του αλλά ο Μακρόν δεν δείχνει να βιάζεται. Επιλέγει να περιμένει πρώτα την τελική σύνθεση της νέας γαλλικής εθνοσυνέλευσης για να ψάξει τους καταλληλότερους συμπαίκτες για την επόμενη ημέρα στη χώρα.

Η Γαλλία έχει ήδη βουτήξει σε αχαρτογράφητα νερά και αναζητεί απάντηση στην ακυβερνησία.

Άγνωστος «χ» είναι το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και ανάγκη της επόμενης ημέρας η δημιουργία κυβέρνησης ευρείας συνεργασίας.

Εν όψει αδιεξόδου δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν ως πιθανό σενάριο μία κυβέρνηση τεχνοκρατών για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της χώρας. Οι περισσότεροι όμως συμφωνούν πως η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, με μία μακρά περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας που θα μπορούσε να την παραλύσει πολιτικά για μήνες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, κατά το αμερικανικό δίκτυο CNN, φέρεται να περιέγραψε την επιλογή του για προσφυγή σε πρόωρες κάλπες «σαν μία χειροβομβίδα η οποία έσκασε στα πόδια» των αντιπάλων του κλείνοντας το μάτι σε όσους δεν πίστεψαν πως θα κερδίσει το στοίχημα.

Οι αναλυτές όμως επιμένουν πως εάν δεν υπάρξει γρήγορα λύση, και δεν προκύψει μία κυβέρνηση που θα αντέξει, τότε η χειροβομβίδα θα σκάσει στα πόδια του με μεγάλους ηττημένους τη Γαλλία και τους πολίτες της, που ήδη έκαναν μία μεγάλη παραχώρηση ψηφίζοντας – κάποιοι (πολλοί) από αυτούς – εκείνους που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα ψήφιζαν μόνο και μόνο για να γλιτώσουν τα χειρότερα που φοβήθηκαν πως θα έρθουν

Πηγή: skai.gr

