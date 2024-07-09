Επίθεση ουκρανικών drones σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης στη Ρωσία

Πυρκαγιά ξέσπασε σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Ραστόφ της νότιας Ρωσίας, η οποία γειτονεύει με την ουκρανική επικράτεια, όταν εξαπολύθηκε επίθεση «δεκάδων» drones της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Βασίλι Γκόλουμπεφ.

«Εξαιτίας αεροπορικής επίθεσης στην περιοχή Ραντιόναβα-Νεσβετάισκι, πήραν φωτιά δυο μετασχηματιστές σε υποσταθμό», ανέφερε ο κ. Γκόλουμπεφ, διαβεβαιώνοντας πως συστοιχίες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν δεκάδες ουκρανικά UAVs.

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σε διάφορες ουκρανικές περιοχές οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 41 αμάχους, κατά νεότερη καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών των περιφερειών που επλήγησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

