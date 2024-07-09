Αεροπορικός βομβαρδισμός του Ισραήλ στην Μπανίγιας της Συρίας

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε επιδρομή εναντίον εγκατάστασης στα περίχωρα της πόλης Μπανίγιας της Συρίας, προκαλώντας υλικές ζημιές, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις ένοπλες δυνάμεις στο επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη Συρία, αφότου ξέσπασε το 2011 ο πόλεμος στη χώρα αυτή, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως εγκαταστάσεις ή μέλη οργανώσεων που πρόσκεινται στο Ιράν, ειδικά της λιβανικής Χεζμπολά, ιρανούς στρατιωτικούς «συμβούλους», καθώς και στοιχεία του συριακού στρατού. Σπανίως σχολιάζουν δημόσια τους βομβαρδισμούς που εξαπολύουν στη χώρα κατά περίπτωση, διαμηνύουν ωστόσο συχνά πως δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, να μεγεθύνει περαιτέρω την παρουσία και την επιρροή του στην επικράτεια της Συρίας.

Οι επιχειρήσεις αυτής της φύσης πολλαπλασιάστηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου.

Τη 13η Απριλίου, το Ιράν προχώρησε σε άνευ προηγουμένου απευθείας επίθεση εναντίον του Ισραήλ, εξαπολύοντας πάνω από 350 drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, που καταρρίφθηκαν στην πλειονότητά τους από το Ισραήλ με τη βοήθεια των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιορδανίας. Επρόκειτο για αντίποινα —η Τεχεράνη έκανε λόγο περί «νόμιμης άμυνας»— για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό που ισοπέδωσε το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό την 1η Απριλίου. Η Ισλαμική Δημοκρατία τον πρόσαψε στο Ισραήλ, που ούτε το επιβεβαίωσε, ούτε το διέψευσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

