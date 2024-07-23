Αιθιοπία: Στους 229 οι νεκροί από τις κατολισθήσεις

Τουλάχιστον 229 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις που συνέβησαν χθες μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στη νότια Αιθιοπία, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 148 άνδρες και 81 γυναίκες, δηλαδή 229 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους» σε αυτή την καταστροφή, τονίζει η ανακοίνωση της διοικητικής ζώνης Γκόφα, όπου συνέβη η καταστροφή.

Από μια κατολίσθηση που προκλήθηκε χθες το πρωί θάφτηκαν άνθρωποι στην Γκόφα και στη συνέχεια μια δεύτερη εγκλώβισε άλλους που είχαν συγκεντρωθεί για να βοηθήσουν.

