Ιστορική εξέλιξη στις ΗΠΑ: Ο Κέβιν Μακάρθι παύθηκε από το αξίωμα του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κόσμος 02:08, 04.10.2023

216 μέλη του σώματος ψήφισαν υπέρ της αποπομπής του, συμπεριλαμβανομένων οκτώ Ρεπουμπλικάνων, έναντι 210 τα οποία τάχθηκαν κατά - Τι επιφυλάσσει το μέλλον στον Κέβιν Μακάρθι;