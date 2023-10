Ισπανία: Σχεδόν 300 μετανάστες έφθασαν με πλοιάριο στα Κανάρια Νησιά Κόσμος 01:40, 04.10.2023 linkedin

Πρόκειται για 278 άνδρες και δέκα ανήλικους, αναφέρουν οι ισπανικές αρχές, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών που έφθασε ποτέ στα Κανάρια Νησιά με ένα και μόνο πλοίο