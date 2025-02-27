Τζιν Χάκμαν: Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα υποψιάζεται η οικογένειά του

Σε δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα στρέφονται οι υποψίες της οικογένειας για τα αίτια του θανάτου του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν και της γυναίκας του, Μπέτσι Αρακάουα.

Η κόρη του θρυλικού ηθοποιού, Ελίζαμπεθ Τζιν Χάκμαν, δήλωσε στο TMZ ότι δεν είναι σίγουροι, αλλά θεωρούν πως η αιτία μπορεί να είναι οι τοξικές αναθυμιάσεις.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές δεν βρήκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αν και ο σερίφης της κομητείας Σάντα Φε, Άνταν Μεντόζα, ανέφερε πως οι αστυνομικοί του δεν έχουν αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο και συνεχίζουν τις έρευνες.

Το σπίτι είναι σχετικά σύγχρονο… κατασκευάστηκε το 2000. Δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν προβλήματα με διαρροές αερίου ή αν είχαν γίνει κλήσεις για τεχνικό έλεγχο στη διεύθυνση.

Ο Μεντόζα δήλωσε ότι όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο σπίτι την Τετάρτη και βρήκαν τις σορούς του ζευγαριού, συνεργεία της εταιρείας αερίου και της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο για να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχαν τοξικές αναθυμιάσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο τους αστυνομικούς κατά την έρευνα.

Ο ηθοποιός και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους την Τετάρτη σε διαφορετικά δωμάτια μαζί με ένα από τα σκυλιά τους, το οποίο επίσης είχε πεθάνει, μετά από ανησυχίες που εξέφρασε ένας γείτονας.

Η κόρη του Ελίζαμπεθ έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή του πατέρα της πριν από τον θάνατό του… λέγοντας ότι αυτός και η σύζυγός του ζούσαν στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό από τότε που αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2004.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, όταν ο Τζιν Χάκμαν αποχώρησε από το Χόλιγουντ, δεν κοίταξε ποτέ πίσω… περνούσε τη συνταξιοδότησή του ζωγραφίζοντας. Η κόρη του αποκάλυψε επίσης ότι η αγαπημένη του ταινία ήταν το *The French Connection*.

Η κόρη του δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την υγεία του – αλλά ο ηθοποιός είχε μόλις κλείσει τα 95 και σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στις 28 Μαρτίου 2024, εθεάθη να περπατάει με μπαστούνι και να κρατάει το χέρι της συζύγου του για υποστήριξη.



Πηγή: skai.gr

