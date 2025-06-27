Extreme Ironing: Το πιο απρόσμενο Extreme Sport trend στον κόσμο

Ποιος είπε ότι το σιδέρωμα είναι βαρετό; (εντάξει βαρετό είναι αλλά μπορεί να γίνει και πρόκληση) Καλώς ήρθατε στον ανατρεπτικό κόσμο του Extreme Ironing, του μοναδικού “αθλήματος” που συνδυάζει οικιακή εργασία και ακραία περιπέτεια με μια δόση… ειρωνείας!
Τι είναι το Extreme Ironing;
Το Extreme Ironing (ή Ακραίο Σιδέρωμα) είναι μια εκκεντρική μορφή performance sport, στην οποία οι συμμετέχοντες παίρνουν μια σιδερώστρα, ένα σίδερο (συνήθως χωρίς ρεύμα!) και μερικά ρούχα… και πάνε για σιδέρωμα σε μέρη που δεν πάει ο νους σου...
