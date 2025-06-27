Στην πόλη Τουρναί του Βελγίου, περίπου 150 ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν τη Δευτέρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας OIP Land Systems, η οποία παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, ρίχνοντας εύφλεκτο υγρό και χρησιμοποιώντας τροχούς και σφυριά για να καταστρέψουν υπολογιστές και βαριά οχήματα.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας «Stop Arming Israel», με τους διαδηλωτές να ζητούν από το Βέλγιο να σεβαστεί το εμπάργκο όπλων προς το Ισραήλ και να επιβάλει κυρώσεις στη χώρα.

‼️In Belgium, 150 pro-Palestinian activists broke into military warehouses and damaged equipment for Ukraine, 7sur7 reports.



Activists entered the warehouses of Tournai-based OIP Land Systems company on Monday. According to the company's CEO, Freddy Versluys, they "ransacked our… https://t.co/LTSKtsvrBY pic.twitter.com/PTlMjJdVso — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 27, 2025

Ο διευθύνων σύμβουλος της OIP Land Systems, Freddy Versluys, δήλωσε ότι οι καταστροφείς πρώτα «τάραξαν» τα γραφεία, έσπασαν υπολογιστές και στη συνέχεια πέρασαν στα εργαστήρια, όπου προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε οχήματα προοριζόμενα για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικονομική ζημιά εκτιμάται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ, ενώ η παράδοση του απαραίτητου φορτίου εξοπλισμών που προοριζόταν για την Ουκρανία θα καθυστερήσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Από την έναρξη του πολέμου, η OIP Land Systems έχει παραδώσει στον ουκρανικό στρατό περίπου 260 τεθωρακισμένα οχήματα· τώρα όμως καλείται να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα αποστολών της λόγω των πρόσφατων βανδαλισμών. Οι αρμόδιες αρχές προέβησαν ήδη σε επίσημη καταγγελία, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των κινήτρων των δραστών.



Πηγή: skai.gr

