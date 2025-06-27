Γερμανία: Εξετάζει αλλαγή νόμου για τον Nord Stream

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει τον νόμο περί εξωτερικού εμπορίου για να εμποδίσει την εξαγορά της εταιρείας που διαχειρίζεται τους αγωγούς Nord Stream 2, όπως προκύπτει από έγγραφο που δημοσιεύτηκε σήμερα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Βερολίνου να αποτρέψει την επανάληψη των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου.

Για δεκαετίες η Γερμανία βασιζόταν στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, αναζητά εναλλακτικές λύσεις.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι θα διασφαλίσει ότι ο αγωγός Nord Stream 2, τον οποίο η χώρα υποστήριξε κάποτε, δεν θα τεθεί σε λειτουργία, αλλά προς το παρόν η χώρα δεν έχει νομικά μέσα για να αποτρέψει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων, που ανήκουν στον ρωσικό γίγαντα Gazprom.

Το σύστημα αγωγών Nord Stream περιλαμβάνει δύο διπλούς αγωγούς που διασχίζουν τη Βαλτική Θάλασσα και καταλήγουν στη Γερμανία και ήταν η μεγαλύτερη οδός για την είσοδο ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ικανή να παραδώσει 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Η δεύτερη γραμμή του αγωγού, ο Nord Stream 2 ολοκληρώθηκε το 2021. Δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης και επλήγη από ανεξήγητες εκρήξεις το 2022, οι οποίες άφησαν άθικτη τη μία από τις δύο γραμμές του.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Nord Stream 2 με έδρα την Ελβετία έχει περάσει από διαδικασίες αφερεγγυότητας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Τον Νοέμβριο, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Αμερικανός επενδυτής Στέφεν Π. Λίντς προσπαθούσε να αποκτήσει τον Nord Stream 2, κάτι που η ρωσική κυβέρνηση διέψευσε.

Απαντώντας σε ερώτημα που τέθηκε στο κοινοβούλιο στις 24 Ιουνίου, το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση συζητούσε μια πιθανή τροποποίηση κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου του νόμου περί εξωτερικού εμπορίου, καθώς επί του παρόντος δεν προβλέπει καμία επανεξέταση της επένδυσης σε περίπτωση εξαγοράς.

Το περιοδικό Der Spiegel μετέδωσε πρώτο την είδηση.

Ο πρώην υφυπουργός του υπουργείου Οικονομίας και βουλευτής των Πρασίνων Μιχαέλ Κέλνερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κλείσει αυτό το παραθυράκι.

«Οι αγωγοί στη Γερμανία ή την Ευρώπη δεν ανήκουν στα χέρια ρωσικών ή αμερικανικών εταιρειών», δήλωσε στο Reuters.

Η Gazprom δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

