ΗΠΑ: Nέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Nέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, ύψους 275 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει όπλα και εξοπλισμό που χρειάζονται κατεπειγόντως οι ουκρανικές δυνάμεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν απόψε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων, για την Ουκρανία, ώστε να την στηρίξουν στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση κοντά στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει όπλα και εξοπλισμό που χρειάζονται κατεπειγόντως οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως πυρομαχικά για τα συστήματα HIMARS, βλήματα των 155 και 105 χιλιοστών για το πυροβολικό, πυραύλους, αντιαρματικά συστήματα και πυρομαχικά ακριβείας, πρόσθεσε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

