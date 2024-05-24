ΗΠΑ: Nέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν απόψε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων, για την Ουκρανία, ώστε να την στηρίξουν στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση κοντά στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει όπλα και εξοπλισμό που χρειάζονται κατεπειγόντως οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως πυρομαχικά για τα συστήματα HIMARS, βλήματα των 155 και 105 χιλιοστών για το πυροβολικό, πυραύλους, αντιαρματικά συστήματα και πυρομαχικά ακριβείας, πρόσθεσε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.