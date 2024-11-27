ΗΠΑ: Νέες προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός «τύπου Λιβάνου» στη Γάζα

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν τη νέα προσπάθειά τους για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα την Τετάρτη, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν σκοπεύει να ξεκινήσει αυτό το έργο σήμερα, ζητώντας από τους απεσταλμένους του να συνεργαστούν με την Τουρκία, το Κατάρ, την Αίγυπτο και άλλους παράγοντες στην περιοχή», δήλωσε ο Σάλιβαν σε συνέντευξή του στο MSNBC.

Ο Μπάιντεν την Τρίτη είχε τονίσει ότι οι ΗΠΑ μαζί με άλλα έθνη θα πιέσουν επίσης για κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.