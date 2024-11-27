ΗΠΑ: Νέες προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός «τύπου Λιβάνου» στη Γάζα

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν τη νέα προσπάθειά τους για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα την Τετάρτη, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ.
«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν σκοπεύει να ξεκινήσει αυτό το έργο σήμερα, ζητώντας από τους απεσταλμένους του να συνεργαστούν με την Τουρκία, το Κατάρ, την Αίγυπτο και άλλους παράγοντες στην περιοχή», δήλωσε ο Σάλιβαν σε συνέντευξή του στο MSNBC.
Ο Μπάιντεν την Τρίτη είχε τονίσει ότι οι ΗΠΑ μαζί με άλλα έθνη θα πιέσουν επίσης για κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας.
- Μόσχα: Εκτοξεύσαμε τον βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik γιατί «θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας»
- Aπειλές Μεντβέντεφ: Ο Τζο «The Walking Dead» Μπάιντεν θέλει όμορφο θάνατο, παίρνοντας μαζί του μέρος της ανθρωπότητας
- Καταπέλτης η εισαγγελία στη δίκη Πελικό: «Δεν υπάρχει μη σκόπιμος ή ακούσιος» βιασμός - Μέχρι τις 20/12 η απόφαση
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.