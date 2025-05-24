ΗΠΑ: Μόνο με συνοδεία θα επιτρέπονται οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ εξέδωσε την Παρασκευή εντολή, απαιτώντας να έχουν επίσημη συνοδεία οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι σε μεγάλο μέρος του κτιρίου του Πενταγώνου, σε άλλο ένα περιοριστικό μέτρο για τον Τύπο από την κυβέρνηση Τραμπ.

Τα μέτρα, που τίθενται σε ισχύ αμέσως, απαγορεύουν στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους την πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος του Υπουργείου Άμυνας, που βρίσκεται στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνιας, εκτός εάν έχουν επίσημη έγκριση και συνοδεία.

«Το υπουργείο παραμένει προσηλωμένο στη διαφάνεια, αλλά είναι επίσης υποχρεωμένο να προστατεύει τις διαβαθμισμένες και ευαίσθητες πληροφορίες, η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των οποίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή στρατιωτικών», ανέφερε ο Χέγκσεθ σε ένα υπόμνημά του.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και της επιχειρησιακής ασφάλειας «μια αταλάντευτη επιταγή για το υπουργείο».

Η Ένωση Τύπου του Πενταγώνου, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των δημοσιογράφων οι οποίοι καλύπτουν θέματα σχετικά με τον αμερικανικό στρατό, είπε ότι οι νέοι κανόνες φαίνεται να αποτελούν «άμεση επίθεση στην ελευθερία του Τύπου».

«Η απόφαση υποτίθεται ότι βασίζεται σε ανησυχίες σχετικά με την επιχειρησιακή ασφάλεια. Όμως οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι είχαν πρόσβαση σε μη ασφαλείς χώρους στο Πεντάγωνο για δεκαετίες, υπό ρεπουμπλικανικές και δημοκρατικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, χωρίς καμία ανησυχία για την εθνική ασφάλεια από την ηγεσία του υπουργείου», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε: «Αυτά τα επικαιροποιημένα μέτρα είναι ένα απαραίτητο βήμα για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και για την προστασία των μελών των αμερικανικών υπηρεσιών από κινδύνους που μπορούν να αποφευχθούν».

Αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, το Πεντάγωνο έχει ξεκινήσει έρευνα για διαρροές που είχαν ως αποτέλεσμα να τεθούν σε διοικητικοί άδεια τρία στελέχη του.

Απαίτησε επίσης από μεγάλους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, της Washington Post, του CNN και του NBC News, να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο τα οποία κατέλαβαν μέσα ενημέρωσης φιλικά προσκείμενα την κυβέρνηση, όπως τα New York Post, Breitbart, Daily Caller και One America News Network.

Επίσης, η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ανιχνευτές ψεύδους για να ερευνήσει διαρροές και ορισμένοι αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας κινδυνεύουν να απολυθούν επειδή αρνήθηκαν να υποβληθούν στο τεστ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι ο Τραμπ δεν θα ανεχθεί τις διαρροές στα μέσα ενημέρωσης και ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που τις κάνουν θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.