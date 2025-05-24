Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε το Σάββατο τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να απαγορεύσει πρωτοβουλίες για την Ποικιλομορφία, Ισότητα και Ένταξη (DEI) που περιλαμβάνουν την υπηρεσία τρανς ατόμων στον στρατό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή αποφοίτησης στο Γουέστ Πόιντ.

«Απελευθερώσαμε τα στρατεύματά μας από διχαστικές και ταπεινωτικές πολιτικές εκπαιδεύσεις», δήλωσε ο Τραμπ σε αποφοίτους της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ.

«Οι προαγωγές και οι διορισμοί δεν θα βασίζονται στην πολιτική ή την ταυτότητα. Θα βασίζονται στην αξία», είπε ο πρόεδρος. «Είμαστε ξανά μια χώρα που βασίζεται στην αξία».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειές του να απαγορεύσει στις τρανς να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή τους «γελοία» και «ταπεινωτική για τις γυναίκες».

Πριν περίπου 15 ημέρες, το Πεντάγωνο απομάκρυνε άμεσα περίπου 1.000 μέλη του στρατού που δηλώνουν ανοιχτά τρανς, ενώ έδωσε 30 ημέρες προθεσμία σε όσους δεν το έχουν κάνει, να απομακρυνθούν επίσης, σε νέα οδηγία που εκδόθηκε χτες, Πέμπτη.

Η οδηγία έρχεται μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να επιτρέψει στην κυβέρνηση Τραμπ να επιβάλει απαγόρευση των τρανς στρατιωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.