ΗΠΑ: Τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο ο Νικολάς Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία εναντίον των ΗΠΑ

Νικολάς Μαδούρο

Με συντοπτικές διαδικασίες εξελίσσεται η υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο στις ΗΠΑ, καθώς αύριο Δευτέρα ο πρόεδρος της Βενεζουέλας θα περάσει το κατώφλι του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με βαρύτατες κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία.

Μόλις δύο 24ωρα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας της Βενεζουέλας και τη σύλληψή του, μαζί με τη σύζυγό του, στην προεδρική κατοικία, ο Μαδούρο θα δικαστεί για τα εγκλήματα που του αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Νικολάς Μαδούρο θα δικαστεί ως επικεφαλής για 25 χρόνια της ναρκο-τρομοκρατίας εναντίον των ΗΠΑ, όπως αποκαλείται από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

