Με συντοπτικές διαδικασίες εξελίσσεται η υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο στις ΗΠΑ, καθώς αύριο Δευτέρα ο πρόεδρος της Βενεζουέλας θα περάσει το κατώφλι του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με βαρύτατες κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία.

Μόλις δύο 24ωρα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας της Βενεζουέλας και τη σύλληψή του, μαζί με τη σύζυγό του, στην προεδρική κατοικία, ο Μαδούρο θα δικαστεί για τα εγκλήματα που του αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Νικολάς Μαδούρο θα δικαστεί ως επικεφαλής για 25 χρόνια της ναρκο-τρομοκρατίας εναντίον των ΗΠΑ, όπως αποκαλείται από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.