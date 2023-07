«Πηγή ανησυχίας τα UFO»: Kατάθεση τριών απόστρατων αξιωματικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Τρεις απόστρατοι στρατιωτικοί κατέθεσαν την Τετάρτη σε ακρόαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα - κοινώς γνωστά ως UFO - προειδοποιώντας ότι οι θεάσεις αποτελούν πρόβλημα εθνικής ασφάλειας και ότι η κυβέρνηση ήταν πολύ μυστικοπαθής σχετικά με αυτά.



Μια υποεπιτροπή εποπτείας της Βουλής συγκάλεσε την ακρόαση της Τετάρτης για τα UFO, καθώς οι νομοθέτες που πίεσαν για την ακρόαση ζητούν από την κυβέρνηση να είναι πιο πρόθυμη στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα UFO.

«Αν τα ΑΤΙΑ είναι ξένα drones, είναι επείγον πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Αν είναι κάτι άλλο, είναι θέμα επιστήμης. Και στις δύο περιπτώσεις, τα άγνωστα αντικείμενα είναι πηγή ανησυχίας για την ασφάλεια των πτήσεων», ξεκαθάρισε ο Ράιαν Γκρέιβς, απόστρατος πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού που τώρα διευθύνει το Americans for Safe Aerospace, μια ομάδα που ίδρυσε για να ενθαρρύνει τους πιλότους να αναφέρουν περιστατικά UFO.



Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τις ανεξήγητες θεάσεις ως UAP (άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα) και έχει δημοσιεύσει αναφορές για τις περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Ορισμένες από αυτές δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί, ενώ άλλες έχουν αποδοθεί σε «οντότητες μπαλονιών ή μπαλόνια», καθώς και σε drones, πτηνά, καιρικά φαινόμενα ή αερομεταφερόμενα «συντρίμμια» όπως πλαστικές σακούλες.





Ο Γκρέιβς και ο Ντέιβιντ Φρέιβορ, ένας απόστρατος διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, κατέθεσαν και οι δύο για τις δικές τους θεάσεις UAP ενώ υπηρετούσαν στον στρατό.



«Η τεχνολογία που αντιμετωπίσαμε ήταν πολύ ανώτερη από οτιδήποτε είχαμε», είπε ο Φρέιβορ για το επεισόδιο που είδε το 2004, όταν ρωτήθηκε γιατί τα UAP αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Ντέιβιντ Γκρους, απόστρατος αξιωματικός πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας, ισχυρίστηκε από πλευράς του ότι η κυβέρνηση έχει συγκαλύψει τις έρευνές της για τις άγνωστες θεάσεις, προσθέτοντας ότι ανέφερε πληροφορίες στον γενικό επιθεωρητή της κοινότητας πληροφοριών.



Ο Γκρους ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική κυβέρνηση όχι μόνο έχει στην κατοχή της UAP, αλλά και λείψανα των φερόμενων ως «μη ανθρώπινων» πιλότων του αεροσκάφους. Ωστόσο, όταν πιέστηκε, ξεκαθάρισε ότι αυτό του είπαν άλλοι και δεν είχε πληροφορίες από πρώτο χέρι. «Αυτό δεν είναι κάτι που έχω δει εγώ» παραδέχθηκε.



Ο Γκρους είπε στο πάνελ ότι θα μπορούσε να παράσχει έναν κατάλογο «συνεργάσιμων και εχθρικών μαρτύρων» που θα μπορούσαν να παράσχουν στο Κογκρέσο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που σχετίζονται με τα UAP.

