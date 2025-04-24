Η ΟΑΠ ενέκρινε τη δημιουργία θέσης αντιπροέδρου

Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) ενέκρινε σήμερα τη δημιουργία θέσης αντιπροέδρου του Μαχμούντ Αμπάς – και ενδεχομένως του διαδόχου του – σε μια κίνηση που αναλυτές θεωρούν πως ήταν απαραίτητη για να αμβλυνθούν οι διεθνείς ανησυχίες σχετικά με την παλαιστινιακή ηγεσία.

Η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA) αναφέρει ότι 170 μέλη του κεντρικού συμβουλίου της ΟΑΠ ψήφισαν υπέρ της απόφασης, ένα καταψήφισε και άλλο ένα απείχε.

Δεν διορίστηκε αμέσως κάποιος σε αυτόν τον ρόλο.

Ο παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούντ Αμπάς θα έχει δικαίωμα να αναθέσει καθήκοντα στον αντιπρόεδρό του, να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του ή να αποδεχθεί την παραίτησή του, όπως αναφέρει η ενημέρωση.

Ο Μαχμούντ Αμπάς, 89 ετών σήμερα, ηγήθηκε της ΟΑΠ και της Παλαιστινιακής Αρχής μετά τον θάνατο του Γιάσερ Αραφάτ το 2004, αλλά αρνιόταν επί χρόνια τις μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού διαδόχου.

Η υποστηριζόμενη από τη Δύση Παλαιστινιακή Αρχή ασκεί περιορισμένη εξουσία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ δεν ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον εμφύλιο πόλεμο με τη Χαμάς το 2007.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

