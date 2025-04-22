Σε ανοιχτό πόλεμο με το Πεντάγωνο ο Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με το ίδιο του το Πεντάγωνο, μετά τις αναφορές πως μοιράστηκε πληροφορίες για πλήγμα στην Υεμένη με μια άλλη ομάδα συζήτησης στην πλατφόρμα Signal, δημιουργώντας καχυποψία και δυσλειτουργία στο κτίριο που διοικεί τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου.

Κανένας αξιωματούχος του Τραμπ δεν έχει ζήσει τόσες αναταράξεις σε τόσο μικρό διάστημα. Ο Χέγκσεθ επέζησε από μια δυσάρεστη μάχη (με το signalgate) αλλά κάηκε ξανά από διαρροές και λάθη προκαλώντας την αντίδραση συνεργατών του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως τον στηρίζει, ωστόσο στο εσωτερικό του Πενταγώνου, τα μαχαίρια έχουν βγει - δοκιμάζοντας την ανοχή του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Χέγκσεθ, που έχει ταλέντο στην κάμερα ως πρώην παρουσιαστής του Fox News, ξέσπασε τη Δευτέρα όταν ερωτήθηκε σχετικά με το εάν μοιράστηκε ευαίσθητα στρατιωτικά σχέδια σε μια δεύτερη συνομιλία στο Signal με τη σύζυγο, τον αδελφό και τον προσωπικό του δικηγόρο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, τρεις κορυφαίοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου - μεταξύ των οποίων δύο από τους στενότερους συνεργάτες του - απολύθηκαν μετά από έρευνα για τις διαρροές. Και οι τρεις αρνούνται σθεναρά τις κατηγορίες.

«Τι μεγάλη έκπληξη που απολύονται κάποιοι διαρροείς και ξαφνικά βγαίνουν ένα σωρό χτυπήματα από τα ίδια μέσα ενημέρωσης που διακινούσαν τη φάρσα για τη Ρωσία», δήλωσε ο Χέγκσεθ στην πασχαλινή γιορτή του Λευκού Οίκου.

«Αυτό κάνουν τα μέσα ενημέρωσης», είπε και γύρισε να κοιτάξει απευθείας προς την κάμερα, σχολιάζει το Axios. «Παίρνουν ανώνυμες πηγές από δυσαρεστημένους πρώην υπαλλήλους και στη συνέχεια προσπαθούν να κάψουν ανθρώπους και να καταστρέψουν τη φήμη τους. Δεν πρόκειται να δουλέψουν μαζί μου», τόνισε.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Axios, ο πρώην εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Ούλιοτ, ο οποίος παραιτήθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, δεν κρύφτηκε πίσω από την ανωνυμία του και δημοσίευσε ένα καυστικό άρθρο στο Politico την Κυριακή, προτρέποντας στον Τραμπ να απολύσει τον Χέγκσεθ.

Ο Ούλιοτ, που ήταν για χρόνια πιστός στον Τραμπ, δήλωσε πως το Πεντάγωνο βρίσκεται σε «πλήρης κατάρρευση» τον τελευταίο μήνα - και ότι αναμένονται περισσότερες διαρροές.

«Αυτό συμβαίνει όταν ολόκληρο το Πεντάγωνο εργάζεται εναντίον σου», απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ στο Fox News, υπερασπιζόμενη τον Χέγκσεθ.

Και ο ισχυρισμός ότι το νευραλγικό κέντρο του αμερικανικού στρατού εργάζεται ενεργά για να σαμποτάρει τον ίδιο του τον πολιτικό ηγέτη, αντανακλά το βάθος της καχυποψίας που έχει ριζώσει μέσα στο Πεντάγωνο.

Παράλληλα, κορυφαίοι influencers του κινήματος MAGA υποστηρίζουν ότι ο Χέγκσεθ δέχεται πυρά ακριβώς επειδή είναι αποτελεσματικός.

Από την άλλη, οι Δημοκρατικοί - και ακόμη και ορισμένοι μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι - αντιτείνουν ότι προκαλεί σκάνδαλα, μεταξύ άλλων λόγω της απειρίας και της κακής του κρίσης. Συγκεκριμένα, επισημαίνουν τη συγκεχυμένη παρουσίαση της αμερικανο-ουκρανικής πολιτικής από τον Χέγκσεθ, το signalgate, τα σχέδια να κάνει στον Ίλον Μασκ μια άκρως απόρρητη ενημέρωση για την Κίνα (τα οποία ματαιώθηκαν τελικά) αλλά και τους ισχυρισμούς για κατάχρηση ουσιών.

Το συμπέρασμα είναι πάντως πως ο Τραμπ αντιστέκεται στην απόλυση οποιουδήποτε αξιωματούχου - πόσο μάλλον ενός που το MAGA πάλεψε τόσο σκληρά για να επιβεβαιώσει.

«Ρωτήστε τους Χούθι πόσο δυσλειτουργικό είναι το έργο του», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, αναφερόμενος στην υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα, την οποία οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν εδώ και εβδομάδες. «Ο Πιτ κάνει σπουδαία δουλειά. Όλοι είναι ευχαριστημένοι μαζί του», σημείωσε.

