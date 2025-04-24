Στα χέρια πιάστηκαν, κυριολεκτικά, την περασμένη εβδομάδα, ο Ίλον Μασκ και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, κατά την διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο, παρουσία μάλιστα του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν άγρια την περασμένη Πέμπτη, με αφορμή την Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων (IRS), την ομοσπονδιακή, δημόσια οικονομική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ήταν σαν δύο δισεκατομμυριούχοι μεσήλικες να νόμιζαν πως βρίσκονται στο WWE (πρωτάθλημα πάλης των ΗΠΑ), στους διαδρόμους της δυτικής πτέρυγας», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Axios.

«Δεν ήρθαν στα χέρια στο Οβάλ Γραφείο, αλλά ο πρόεδρος είδε το περιστατικό. Ο καβγάς στη συνέχεια μεταφέρθηκε στους διαδρόμους, όπου ξέσπασε νέος γύρος», συμπλήρωσε.

Ένας δεύτερος μάρτυρας δήλωσε: «Ήταν μια σκηνή δυνατή. Και εννοώ, πολύ δυνατή».

«Ωραίες κουβέντες» στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου

Η διαμάχη Μασκ - Μπέσεντ ήταν τόσο έντονη, με ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών, που χρειάστηκε να μπει ένας βοηθός ανάμεσα στους δύο άνδρες, για να τους χωρίσει.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κάποια στιγμή ο Μπέσεντ φώναξε στον Μασκ «Αντε γ@@@» και ο Μασκ απάντησε: «Πες το πιο δυνατά».

Μάλιστα, ο καβγάς έγινε λίγα μέτρα μακριά από το δωμάτιο που βρισκόταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία επισκεπτόταν τον Τραμπ εκείνη την ημέρα.

Το σχόλιο του Λευκού Οίκου

Οι New York Times είχαν αναφέρει την περασμένη Παρασκευή πως υπήρξε διαφωνία μεταξύ Μπέσεντ και Μασκ σχετικά με το ποιος θα ηγηθεί της IRS, όμως η έκταση του καβγά δεν είχε γίνει γνωστή.

Όταν η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ρωτήθηκε για το περιστατικό, παρέπεμψε σε δηλώσεις της στους Times, λέγοντας:

«Δεν είναι μυστικό ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει συγκροτήσει μια ομάδα ανθρώπων με πάθος για τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας. Οι διαφωνίες είναι ένα φυσιολογικό μέρος κάθε υγιούς πολιτικής διαδικασίας. Στο τέλος, όμως, όλοι υπηρετούν τον πρόεδροΤραμπ».

Εκπρόσωποι των Μασκ και Μπέσεντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Το παρασκήνιο

Η σχέση μεταξύ Μασκ και Μπέσεντ ήταν τεταμένη ήδη από την αρχή της μετάβασης στην προεδρία Τραμπ. Τότε ο Μασκ ήθελε έντονα να αναλάβει ο Χάουαρντ Λάτνικ το υπουργείο Οικονομικών, όμως ο Τραμπ επέλεξε τελικά τον Μπέσεντ, τοποθετώντας τον Λάτνικ στο υπουργείο Εμπορίου.

Οι δύο άνδρες έκτοτε συγκρούονται συνεχώς σχετικά με τις προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών.

Επίσης, οι διαφορετικές προσωπικότητές τους πυροδοτούν συχνά τις εντάσεις μεταξύ τους.

Ο Μασκ είναι ένας επιχειρηματίας με στάση «κινήσου γρήγορα και σπάσε τα πάντα», ενώ ο Μπέσεντ είναι ένας πιο εσωστρεφής και σοβαρός τεχνοκράτης.

«Ο Σκοτ είναι τόσο πράος αλλά έχει και αυτός τα όριά του και μπορεί να "βρυχηθεί"», ανέφερε σύμμαχος του Μπέσεντ. «Ο Σκοτ δεν αντέχει τον Μασκ εδώ και καιρό. Αλλά φέρεται ώριμα» είπε.

Πηγή: skai.gr

