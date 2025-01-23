ΗΠΑ – Καναδάς: Η ανάληψη καθηκόντων από τον Τραμπ κλιμακώνει την ένταση στα σύνορα

Τίποτα δεν είναι πια το ίδιο στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών - Καναδά. Η αμερικανοκαναδική συνοριακή γραμμή, που κάποτε χαιρετιζόταν ως «τα πιο εκτεταμένα σύνορα ειρήνης στη Γη», έχει μεταβληθεί σε σημείο ανάφλεξης στις διμερείς σχέσεις.



Όπως πολύ μεγάλο μέρος από τα σύνορα των σχεδόν 9.000 χιλιάδων χιλιομέτρων, η γραμμή που χωρίζει την καναδική αγροτική πόλη Έμερσον από τη Βόρεια Ντακότα και τη Μινεσότα χαρακτηρίζεται από λίγους φράκτες ή απροσπέλαστα εμπόδια, μια απόδειξη των στενών δεσμών μεταξύ των δύο εθνών. Αλλά τώρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επιβάλει δασμούς 25 τοις εκατό στον Καναδά και το Μεξικό, αναφέροντας ως δικαιολογία «εισβολές» φαιντανύλης και μεταναστών μέσω των βόρειων και νότιων συνόρων των ΗΠΑ.



Οι… τρίχες των Καναδών αξιωματούχων σηκώνονται όταν τα καναδικά σύνορα συγκρίνονται με τα σύνορα του Μεξικού, όπου τα ζητήματα διακίνησης μεταναστών και ναρκωτικών υπερτερούν κατά πολύ εκείνων στα βόρεια σύνορα των ΗΠΑ. Αλλά σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τους δασμούς, ο Καναδάς ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα σχέδιο ασφάλειας των συνόρων, ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων.



Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), οι συνοριοφύλακες συνέλαβαν αριθμό ρεκόρ ατόμων στα βόρεια σύνορα το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος, αλλά αυτές οι συλλήψεις είναι ελάχιστες σε σύγκριση με εκείνες στα νότια σύνορα - και μειώνονται.

Οι Καναδοί ανησυχούν ότι η καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει τους μετανάστες προς τα βόρεια, όπως κατά την πρώτη του θητεία. Το Έμερσον -με πληθυσμό περίπου 660 κατοίκους- ήταν μια από τις καναδικές κοινότητες που σημείωσαν αύξηση των παράτυπων μεταναστών, πολλοί από τους οποίους διέσχιζαν λιβάδια με το χιόνι μέχρι τη μέση τους σε τρομακτικά ταξίδια.



«Δεν έχουμε τους πόρους για μια τεράστια εισροή», τόνισε ο Ντέιβιντ Κάρλσον, ο επικεφαλής του δήμου Έμερσον-Φράνκλιν (το ανάλογο του δημάρχου). «Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούμε».

Οι παράνομες διελεύσεις από τον Καναδά επισκιάζονται από αυτές του Μεξικού

Πολλές παράτυπες διελεύσεις από τον Καναδά πραγματοποιούνται στον τομέα Swanton της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ, ένα τμήμα συνόρων μήκους 475 χιλιομέτρων που χωρίζει το Κεμπέκ και το Οντάριο από το Βερμόντ, τη Νέα Υόρκη και το Νιου Χάμσαϊρ.



Ο Ντέιβιντ Φάβρο, ο σερίφης της κομητείας Κλίντον της Νέας Υόρκης, είπε ότι οι ντόπιοι βρήκαν μετανάστες που πέρασαν από το Κεμπέκ κρυμμένοι σε αχυρώνες, ρυμουλκούμενα και εγκαταλελειμμένα κτίρια. Η διέλευση είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα τη νύχτα και το χειμώνα, και το γραφείο του καλείται συχνά να διασώσει μετανάστες που έχουν χαθεί ή είναι μισοπαγωμένοι.



«Έχουμε πολλή τεχνολογία εδώ πάνω», είπε ο Φάβρο στην Washington Post. «Αλλά δεν υπάρχουν αρκετές ‘’μπότες’’ στο πεδίο από τη Συνοριακή Περίπολο για να αντιδράσουμε (στις ανάγκες)».



Οι συνοριοφύλακες των ΗΠΑ συνέλαβαν 23.721 άτομα στα βόρεια σύνορα το οικονομικό έτος 2024, σύμφωνα με στοιχεία της CBP - μια απότομη αύξηση από 10.021 το οικονομικό έτος 2023 και 2.238 το προηγούμενο έτος.



Αν και ο λόγος αυτής της δραματικής αύξησης είναι ασαφής, ορισμένοι αναλυτές και Καναδοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι πιθανόν να είναι αποτέλεσμα των μεταναστών που απέκτησαν βίζα για να εισέλθουν στον Καναδά ως «πίσω πόρτα» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό την πίεση των Αμερικανών αξιωματούχων, η Οτάβα πέρυσι επέβαλε απαιτήσεις βίζας στους Μεξικανούς για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες.



Ωστόσο, οι συλλήψεις στα βόρεια σύνορα αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,5 τοις εκατό αυτών στα χερσαία σύνορα των ΗΠΑ. Μετά την κορύφωση του Ιουνίου, οι παράτυπες διελεύσεις από τον Καναδά έχουν επίσης μειωθεί. Συνοριοφύλακες των ΗΠΑ έκαναν 510 συλλήψεις κατά μήκος των μακρύτερων συνόρων του κόσμου τον Δεκέμβριο, ή 16 ημερησίως κατά μέσο όρο. Οι παράνομες διελεύσεις στον τομέα Σουάντον μειώθηκαν κατά 89 τοις εκατό από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο.

Ο Καναδάς επιστρατεύει ελικόπτερα Blackhawk στα σύνορα

Το σχέδιο ασφάλειας των συνόρων που ανακοινώθηκε από Καναδούς αξιωματούχους τον περασμένο μήνα περιλαμβάνει μια ομάδα εναέριας επιτήρησης, ελικόπτερα Blackhawk, drones και νέα τεχνολογία για την ανίχνευση φαιντανύλης.



Καναδοί αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι έλαβαν «θετικά σχόλια» για το σχέδιο το Σαββατοκύριακο από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του «τσάρου των συνόρων» Τομ Χόμαν. Όμως, μερικές ώρες αργότερα, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι εξακολουθεί να «σκέφτεται» να επιβάλει δασμούς στον Καναδά και το Μεξικό την 1η Φεβρουαρίου «επειδή επιτρέπουν σε τεράστιο αριθμό ανθρώπων… να εισέλθουν, και φαιντανύλη να μπει (στις ΗΠΑ)».



Οι αρχές των ΗΠΑ κατάσχεσαν 20 κιλά φαιντανύλης στα βόρεια σύνορα το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος -0,2 τοις εκατό του όγκου που κατασχέθηκε στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.



Καναδοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν επίσης να προτείνουν στους ομολόγους τους των ΗΠΑ τη δημιουργία μιας κοινής ομάδας εργασίας που θα στοχεύει ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που είναι υπεύθυνες για παράτυπες συνοριακές διελεύσεις.



Οι διακινητές μεταναστών στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά μπορούν να κερδίσουν από 300 έως 20.000 δολάρια ανά άτομο, σύμφωνα με τις καναδικές αρχές και δικαστικά αρχεία. Κάποιοι διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας λογαριασμός στο Instagram κάνει λόγο για «απολύτως ασφαλείς» διελεύσεις από το Μόντρεαλ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες: «30 λεπτά με τα πόδια χωρίς σύλληψη, χωρίς κέντρα υποδοχής», αναφέρει.



«Κανείς δεν πρέπει να ακούει τα ψέματα των διακινητών. Τα άτομα που περνάνε παράτυπα (τα σύνορα) θα υπόκεινται σε απομάκρυνση εάν δεν έχουν νομική βάση για να παραμείνουν, και θα χάσουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις νόμιμες οδούς», δήλωσε εκπρόσωπος της CBP.

​ Λανς Γκολντό ​

Μια ιστορία θανάτων μεταναστών στοιχειώνει το Έμερσον

Ο Τραμπ έχει παραπονεθεί για παράτυπες διελεύσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Καναδά. Αλλά μετά την εκλογή του τον Νοέμβριο, οι Καναδοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για αύξηση των διελεύσεων προς την αντίθετη κατεύθυνση - μια επανάληψη αυτού που συνέβη κατά την πρώτη του θητεία.



Σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασφαλούς Τρίτης Χώρας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2004, ο Καναδάς μπορεί να αποτρέψει τους αιτούντες άσυλο που προσπαθούσαν να εισέλθουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες - και αντίστροφα - αλλά αυτή ισχύει μόνο στις επίσημες συνοριακές διελεύσεις. Οι αιτούντες άσυλο μπορούν ακόμα να εισέλθουν σε μη εξουσιοδοτημένες διελεύσεις για να υποβάλουν αίτημα.



Δεκάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο άρχισαν να περνούν στον Καναδά σε ανεπίσημες διελεύσεις αρχής γενομένης από το 2017, και καθώς ο Τραμπ προσπάθησε να περιορίσει τη μετανάστευση και το άσυλο, οι περισσότεροι από αυτούς περνούσαν από ένα μονοπάτι στο Κεμπέκ. Η συμφωνία επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει ολόκληρο το χερσαίο σύνορο το 2023. Κάποιοι προειδοποίησαν ότι αυτό θα ωθούσε τους μετανάστες να κάνουν πιο επικίνδυνα, πιο ακατάλληλα ταξίδια.



Οι κίνδυνοι των παράτυπων διελεύσεων στοιχειώνουν το Έμερσον. Το 2017 μια γυναίκα από τη Γκάνα πέθανε από υποθερμία ακριβώς νότια της κοινότητας. Αρκετοί μετανάστες που προσπάθησαν να εισέλθουν στον Καναδά έχασαν τα άκρα τους από κρυοπαγήματα όλα αυτά τα χρόνια.



Οι μετανάστες «δεν είναι ντυμένοι σωστά για το κλίμα», σχολίασε ο λοχίας Λανς Γκολντό, επικεφαλής της ομάδας επιβολής των συνόρων της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας στη Μανιτόμπα. «Ενέχει τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλεια».



Το 2022, τέσσερα μέλη μιας ινδικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου ενός βρέφους, πάγωσαν μέχρι θανάτου σε μια χιονοθύελλα στο Έμερσον, ενώ προσπαθούσαν να περάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν -35 βαθμοί Κελσίου. Ένας από τους διακινητές έστειλε μήνυμα στη γυναίκα του: «Θα πεθάνουν πριν φτάσουν εδώ».



Ένα δικαστήριο της Μινεσότα τον Νοέμβριο καταδίκασε δύο άνδρες για την υπόθεση. Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε ένα μεγάλο κύκλωμα που μετέφερε Ινδούς υπηκόους στον Καναδά με φοιτητικές βίζες και τους πέρασε λαθραία στα σύνορα.



Οι παράτυπες διελεύσεις προς τον Καναδά συνεχίστηκαν, έστω και σε μικρότερους αριθμούς. Στον συνοριακό σταθμό Έμερσον-Πεμπίνα, τον τέταρτο πιο πολυσύχναστο σταθμό στα βόρεια σύνορα, οι αρχές δήλωσαν ότι υπήρχαν σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση νέας αύξησης.



Οι διασυνοριακοί δεσμοί είναι πάντως ισχυροί στο Έμερσον, μια πόλη που πήρε το όνομά της από τον Αμερικανό δοκιμιογράφο Ραλφ Γουάλντο Έμερσον. Οικογένειες και φιλίες εκτείνονται πέραν ων συνόρων. Οι πυροσβέστες από τη μία πλευρά απαντούν στις πυρκαγιές της άλλης. Και οι αρχές βασίζονται στη διασυνοριακή συνεργασία για να ανταποκριθούν στις διελεύσεις μεταναστών. Τον Νοέμβριο, οι αμερικανικές αρχές ειδοποίησαν τις καναδικές ότι μια ομάδα έξι μεταναστών κατευθύνονταν προς την πλευρά τους, επιτρέποντας τους να τους εντοπίσουν μαζί με τον σκύλο τους Μακ (πάνω φωτό), είπε ο Λανς Γκολντό.



Η Λίντι Νίνταμ είναι ιδιοκτήτρια του πανδοχείου Red Roost στην Πεμπίνα της Βόρειας Ντακότας, στην απέναντι πλευρά των συνόρων. Σημείωσε ότι η πόλη των 500 ανθρώπων δεν είναι καλά εξοπλισμένη για να βοηθήσει τους μετανάστες που συγκεντρώνονται εκεί πριν ή μετά τη διέλευση τους.



«Δεν έχουμε αποθήκη τροφίμων», παρατήρησε η Νίνταμ. «Δεν έχουμε καμία υπηρεσία μεταφοράς… Αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζονται εδώ έχοντας ανάγκη, και δεν έχουμε σχεδόν τίποτα να τους προσφέρουμε».



Ωστόσο, επισήμανε, «αυτό που έχουμε εδώ δεν είναι το χάος που συμβαίνει στα νότια σύνορα».

🌍 The Longest National Borders In The World



This infographic highlights the longest national borders between countries, featuring the U.S. and Canada with the longest border of nearly 9,000 km.#map #world #GeographyFacts #GlobalBorders #MapLovers #Infographic #venngage pic.twitter.com/Qbe7y3fuob — Venngage (@Venngage) October 4, 2024

Πηγή: The Washington Post

