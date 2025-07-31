Το «γηραιότερο μωρό» στον κόσμο γεννήθηκε στις ΗΠΑ από έμβρυο που είχε καταψυχθεί το 1994, για περισσότερα δηλαδή από 31 χρόνια, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Η 35χρονη Λίντσεϊ και ο 34χρονος Τιμ Πιρς καλωσόρισαν τον γιο τους, Θάντεους Ντάνιελ Πιρς, το περασμένο Σάββατο στις 26 Ιουλίου στο Οχάιο χρησιμοποιώντας ένα «υιοθετημένο» έμβρυο από την 62χρονη Λίντα Άρτσερντ.

Πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη περίοδος κατάψυξης ενός εμβρύου πριν αυτό γεννηθεί. Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ ήταν ένα ζευγάρι διδύμων που γεννήθηκαν το 2022 από έμβρυα που είχαν καταψυχθεί το 1992.

Οι Πιρς προσπαθούσαν να αποκτήσουν παιδί για επτά χρόνια προτού αποφασίσουν να υιοθετήσουν το έμβρυο που η 62χρονη Λίντα γέννησε με τον τότε σύζυγό της το 1994 μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Λίντα Άρτσερντ και ο τότε σύζυγός της αποφάσισαν να δοκιμάσουν την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) αφού δυσκολεύτηκαν να γίνουν γονείς με φυσιολογικό τρόπο. Το 1994, προέκυψαν τέσσερα έμβρυα: το ένα μεταφέρθηκε στην Άρτσερντ και οδήγησε στη γέννηση της 30χρονης σήμερα κόρη της η οποία με τη σειρά της είναι μητέρα ενός 10χρονου παιδιού. Τα άλλα τρία έμβρυα κρυοσυντηρήθηκαν και αποθηκεύτηκαν.

Και παρά το γεγονός ότι η Άρτσερντ χώρισε από τον σύζυγό της δεν ήθελε να απαλλαγεί από τα έμβρυα, να τα δωρίσει για έρευνα ή να τα δώσει σε άλλη οικογένεια ανώνυμα. Η ίδια πλήρωνε χιλιάδες δολάρια ετησίως για την αποθήκευση των εμβρύων μέχρι που βρήκε ένα χριστιανικό πρακτορείο υιοθεσίας εμβρύων, το Nightlight Christian Adoptions, το οποίο διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα γνωστό ως Snowflakes.Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στους δωρητές να επιλέξουν ένα ζευγάρι, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να δηλώσουν θρησκευτικές, φυλετικές και εθνικές προτιμήσεις.

Η Άρτσερντ προτιμούσε ένα παντρεμένο ζευγάρι Καυκάσιων, Χριστιανών που ζουν στις ΗΠΑ, καθώς δεν θέλει τα έμβρυα να «φύγουν από τη χώρα», όπως δήλωσε στο MIT Technology Review.

Τελικά, διάλεξε τους Πιρς. Η 35χρονη Λίντσεϊ δήλωσε ότι είχε μια δύσκολη γέννα «αλλά τώρα είμαστε και οι δύο καλά. Είναι τόσο ήρεμος. Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκτήσαμε αυτό το πολύτιμο μωρό».

Η Άρτσερντ είπε ότι: «Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα όταν ο Λίντσεϊ μου έστειλε τις φωτογραφίες του είναι πόσο πολύ μοιάζει με την κόρη μου όταν ήταν μωρό. Έβγαλα το άλμπουμ από όταν ήταν η κόρη μου μωρό και τα συνέκρινα και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αδέρφια». Η ίδια δεν έχει δει ακόμη το μωρό από κοντά, αλλά μπορούσε ήδη να διακρίνει μια ομοιότητα με την κόρη της.

Πηγή: skai.gr

