Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει, στην Ιταλία, η δολοφονία του τριανταπεντάχρονου Αλεσάντρο Βενιέρ, δια χειρός της μητέρας του και της συντρόφου του.

Ζούσαν και οι τρεις στην κωμόπολη Τζεμόνα, της βορειοανατολικής Ιταλίας. Ο Βενιέρ και η σύντροφός του, η Κολομβιανή Μάριλιν Κάστρο Μονσάλβο, τριάντα ετών, είχαν αποκτήσει ένα κοριτσάκι πριν από μόλις έξι μήνες. Ζούσαν μαζί με την μητέρα του θύματος, Λορένα Βενιέρ, η οποία εργάζεται ως νοσοκόμα στο τοπικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών, η δολοφονία διαπράχθηκε πριν από λίγες ημέρες και οι γυναίκες παραδέχθηκαν τις ευθύνες τους ενώπιον των καραμπινιέρων. Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, φέρονται να έδωσαν μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικού στον τριανταπεντάχρονο και, στην συνέχεια, να τον δολοφόνησαν με τσεκούρι, τεμαχίζοντας το πτώμα του και καλύπτοντάς το με ενεργό ασβέστη. Φέρονται, επίσης, να έκρυψαν ό,τι είχε απομείνει από τον άτυχο άνδρα, πρώτα στο εσωτερικό του σπιτιού και στην συνέχεια να πέταξαν το κατατεμαχισμένο πτώμα στα σκουπίδια.

Όπως διαρρέει, η σύντροφος και η μητέρα του Αλεσάντρο Βενιέρ αρνήθηκαν ότι πρόκειται για δολοφονία εκ προμελέτης και υποστήριξαν ότι η ασύλληπτη αυτή, φονική βία, ξέσπασε μετά από διαπληκτισμό που οφειλόταν σε ασήμαντη αιτία. Οι περίοικοι, δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η εξηνταδυάχρονη μητέρα του θύματος -την οποία περιγράφουν ως ευγενική και γλυκομίλητη- μπορεί να διέπραξε ένα τόσο στυγερό έγκλημα. Ο δήμαρχος του Τζεμόνα, τέλος, ανακοίνωσε ότι οι τοπικές αρχές θα αναλάβουν, στην φάση αυτή, την επιμέλεια του μόλις έξι μηνών μωρού του ζευγαριού, το οποίο έχει μείνει χωρίς την φροντίδα των άμεσων συγγενών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

