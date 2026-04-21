Το Ισραήλ εμφανίζεται απαισιόδοξο σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στις αναμενόμενες συνομιλίες τους και, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο ασφαλείας που μίλησε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο "Kan", προετοιμάζεται από κοινού με την Ουάσινγκτον για την επανέναρξη του πολέμου.

«Οι Ιρανοί προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο και εκπέμπουν αντιφατικά μηνύματα. Εμείς και οι Αμερικανοί είμαστε συντονισμένοι και έτοιμοι να επαναλάβουμε άμεσα τις εχθροπραξίες», δήλωσε ο αξιωματούχος, καθώς το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ πριν από τη λήξη της τρέχουσας δίμηνης εκεχειρίας.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πιθανή επανέναρξη των συγκρούσεων ήδη από την έναρξη της εκεχειρίας, πραγματοποιώντας ασκήσεις που περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη ανεφοδιασμού σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Κατά την επίσκεψη του διοικητή της CENTCOM, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, εγκρίθηκαν κοινά επιχειρησιακά σχέδια και λίστα στόχων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε εθνικές και ενεργειακές υποδομές στο Ιράν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Οι επιθέσεις αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα αποσκοπούν στην άσκηση πρόσθετης πίεσης στην Τεχεράνη ώστε να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.



Πηγή: skai.gr

