Όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκλεισε το τηλέφωνο με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, ο κορυφαίος σύμβουλός του δεν μπορούσε να συγκρατήσει την χαρά του.

«Ουάου, αυτό ήταν το καλύτερο τηλεφώνημα που είχαμε ποτέ μαζί του», ανέφερε ο προσωπάρχης του, Andriy Yermak, αφού ο Ζελένσκι έκλεισε το τηλέφωνο.

Το τηλεφώνημα φάνηκε τόσο θετικό από την πλευρά της Ουκρανίας που αιφνιδίασε το επιτελείο του Ζελένσκι. «Το ηθικό μας αναπτερώθηκε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πανηγυρίσουμε», δήλωσε αξιωματούχος του Κιέβου, ο οποίος επιθυμεί να κρατήσει την ανωνυμία του.

Οι Ουκρανοί γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, πόσο εύκολα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα όταν έχεις να κάνεις με τον πρόεδρο Τραμπ.

Ποιος ξεχνάει άλλωστε τον καυγά Ζελένσκι και Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο που είχε ως αποτέλεσμα την αποπομπή του Ουκρανού προέδρου από τον Λευκό Οίκο.

Το τηλεφώνημα της 4ης Ιουλίου σηματοδότησε μια αξιοσημείωτη μεταστροφή, η οποία οδήγησε στην απόφαση του Τραμπ να προσφέρει οπλισμό αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ευρώπη, ώστε να τον αγοράσει για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Ο ρόλος των συμμάχων της Ουκρανίας

Η στροφή του Τραμπ οφείλεται εν πολλοίς σε Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Όλοι αυτοί, έδωσαν στον Ζελένσκι στρατηγικές συμβουλές για το πώς θα κάνουν τον Αμερικανό πρόεδρο να τον συμπαθήσει. Μεταξύ άλλων, τον συμβούλευσαν να τον κολακεύει.

Ο Ζελένσκι στάθηκε τυχερός και από την αυξανόμενη απογοήτευση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Το ποτήρι για τον Τραμπ ξεχείλισε στις 3 Ιουλίου. Μετά το τηλεφώνημα Τραμπ -Πούτιν την ίδια ημέρα, η Ρωσία εξαπέλυσε την πιο μεγάλη επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοσίως τον Πούτιν ότι του έλεγε «βλακείες» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Η μετατόπιση Τραμπ αφήνει ανοιχτή την κάνουλα των ΗΠΑ για την Ουκρανία, σε μια πολύ κρίσιμη φάση του πολέμου, καθώς η Ρωσία εντατικοποιεί τις επιθέσεις της.

Οι σύμμαχοι του Αμερικανού προέδρου υποστηρίζουν ότι δεν έχει εγκαταλείψει τον πρωταρχικό του στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον τερματισμό του πολέμου το ταχύτερο δυνατό.

Η στάση του Τραμπ, του επιτρέπει να κρατήσει μια απόσταση από την υποστήριξη της Ουκρανίας, διατηρώντας την παράλληλα αρκετά ισχυρή ώστε να πιέσει τη Ρωσία προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ συνειδητοποιεί ότι ο Πούτιν του λέει ψέματα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Newsmax αυτή την εβδομάδα.

Αλλά αυτή η καινούρια σχέση Ζελένσκι - Τραμπ πέρασε από χίλια κύματα.

Μια συντονισμένη προσπάθεια για την αποκατάσταση της σχέσης Ζελένσκι - Τραμπ, ξεκίνησε από πλευράς Ευρωπαίων, πριν ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον το βράδυ του Φλεβάρη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βοήθησαν τον Ζελένσκι, ώστε να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ. Ταυτόχρονα στις συνομιλίες τους με τον Αμερικανό πρόεδρο, του εξηγούσαν ότι ο Πούτιν βλάπτει τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Ο ρόλος Μακρόν

Αυτός όμως που έπαιξε ίσως το σημαντικότερο ρόλο στην αλλαγή στάσης του Τραμπ ήταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Μακρόν και Τραμπ εξάλλου, μιλούν σχεδόν καθημερινά στο τηλέφωνο.

Ένα ακόμα πρόσωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο, ήταν ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

Άλλα πολιτικά πρόσωπα, περιλαμβάνουν τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς, τον Φινλανδό πρόεδρο Στουμπ και τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Κατόπιν προτροπής του Μακρόν και του Στάρμερ, Ζελένσκι και Τραμπ μίλησαν στο Βατικανό τον Απρίλιο, στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου. Αυτή η συζήτηση, αποτέλεσε το πρώτο δείγμα γραφής ότι κάτι είχε αρχίσει να αλλάζει.

Η κομβική συνάντηση

Η επόμενη συνάντησή τους έλαβε χώρα στα τέλη Ιουνίου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία, όπου ο Ζελένσκι έπαιξε το τελευταίο του χαρτί. Να προτείνει τη συνέχιση του εφοδιασμού με όπλα από τις ΗΠΑ αν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πλήρωναν τον λογαριασμό, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στη Washington Post.

Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συνάντηση στη Χάγη ως «καθοριστική». Ένας άλλος, ανέφερε ότι ο Ζελένσκι φορούσε σακάκι και πουκάμισο που προσομοίαζε με κοστούμι - ο Ζελένσκι έχει πει ότι θα φορέσει κοστούμι μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ κατέβαλαν συντονισμένη προσπάθεια να προσφέρουν στον Τραμπ μια διπλωματική νίκη, υποσχόμενοι μια γιγαντιαία αύξηση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δαπανών, έναν διακαή πόθο του Αμερικανού προέδρου.

Το στοίχημα απέδωσε. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι έφυγαν από τη συνάντησή τους στη Χάγη με το αίσθημα της ικανοποίησης.

Η αλλαγή τόνου του Τραμπ φάνηκε σε μια ερώτηση Ουκρανής δημοσιογράφου του BBC κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όταν τον ρώτησε αν θα πουλούσε συστήματα αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη συμπάθειά του για το γεγονός ότι ζούσε στην Πολωνία με τα παιδιά της, ενώ ο σύζυγός της πολεμούσε στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Στο τηλεφώνημα της 4ης Ιουλίου με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ του είπε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο μόνο με άμυνα και πρέπει να περάσει στην επίθεση, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο. Στην ερώτηση του Τραμπ αν θα μπορούσε να βομβαρδίσει τη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, ο Ζελένσκι απάντησε ότι «αν έχουμε τα κατάλληλα όπλα, μπορούμε να το κάνουμε».

Σημειώνεται ότι οι Financial Times μετέδωσαν πρώτοι στοιχεία από την τηλεφωνική συνομιλία.

Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε για τον πιθανό βομβαρδισμό της Μόσχας, ότι «δεν θα προμήθευε στην Ουκρανία όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς που θα της επέτρεπαν να πλήξει τη ρωσική πρωτεύουσα».

Πλέον, ο Τραμπ έχει θέσει διορία 50 ημερών στη Ρωσία για μια ειρηνευτική συμφωνία, πριν επιβάλει δασμούς 100% στις ρωσικές εξαγωγές.

Τα αμερικανικά όπλα, θα μπορούσαν να φτάσουν στην Ουκρανία πολύ πιο γρήγορα από τις 50 ημέρες, σύμφωνα με όσα δήλωσε ένας δεύτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ έχει αλλάξει τόσες πολλές φορές αποφάσεις, ώστε να πει κανείς με σιγουριά ότι πρόκειται για αλλαγή στάσης.

Πηγή: Τhe Washington Post

